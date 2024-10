Ökumenikus istentiszteletet tartottak a kardoskúti templomban vasárnap, ezt követően a Petőfi utcai parkban ünnepélyesen felavatták a pusztában élt földművesek emlékére felállított emlékművet. Egy kardoskúti lakos döntött úgy, ezt felajánlja a településnek: Szemenyei Sándor helyi gazdálkodó és családja az egykoron a vásárhelyi pusztán élt földművesek tiszteletére készítettek talapzatot és helyezték el azon a család örökségét, hogy emlékeztessen a múltra és hirdesse az ősök iránti tiszteletet. A család és az önkormányzat várta vasárnap délután az ünneplőket az avatásra. Nagyon sokan megtisztelték az ötletgazdát, a szervezőket jelenlétükkel.

Varga Pál és Szemenyei Sándor leleplezte az emlékművet. A szerző felvétele

Ünnepi beszédében Varga Pál polgármester bemutatta Szemenyei Sanyi bácsit, aki nemcsak a földet műveli Kardoskúton, hanem a múltat is ápolja.

Emlékmű, ami élő kapocs a múlt és a jelen között

– Közösségünk ismert és elismert gazdálkodója. Családjával, saját erőforrásaikkal, kétkezi munkával és szívével emelte ezt az emlékművet az egykoron élt parasztság tiszteletére. Ez a hely nemcsak egy szimbólum, hanem élő kapcsolat a múlt és a jelen között. Emlékeztet bennünket eleink kitartására, szorgalmára, áldozatos munkájára. Az emlékmű a hétköznapokban adjon majd több olyan pillanatot, amikor megállhatunk előtte. Elgondolkodhatunk azon, honnan jöttünk és hova tartunk. Sanyi bácsi példamutató tette (önerőből állította fel ezt az emléket), mindannyiunk számára kell, hogy inspiráció legyen. Ő az élő bizonyítéka annak, hogy a hagyományok megőrzése, a közösség iránti elköteleződés milyen fontos a mindennapokban. Az egykoron itt élőknek teremtett maradandót – fogalmazott a település vezetője. Szólt arról, miért fontos emlékezni az egykori vásárhelyi pusztán élt és dolgozott parasztságra, a puszta világára.

A pusztában élt parasztság élete példa az utódoknak

– Emlékművet avatunk és közben olyan korszakra tekintünk vissza, ami nemcsak múltunk része, de hovatartozásunk alapja is. Emlékezzünk rájuk, azokra, akik fáradságos munkával gondoskodtak a termőföldről, az állatokról, a családjukról. Az emlékmű jelképezi azt az erőt, elhivatottságot, amit a pusztán élők mindennap át-és megéltek. A parasztság a közösség erejére is támaszkodott – emelte ki a polgármester. A mindennapi munkához nemcsak az egyén, hanem a közösség ereje és az összefogás is kellett.