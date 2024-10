A találkozóról Szelezsán György polgármester a Facebook-oldalán számolt be. Mint írta, beszélgettek a jövőről is: a június 9-i választásokat követően továbbra is Ficzere Istvánné, Bledeáné Szilágyi Beáta és Döme Tibor vezetik a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatot.

A városvezető megköszönte minden képviselőnek az elmúlt évek közös munkáját, és bízik benne, hogy a jövőben is együtt folytathatják Elek város és közösségük építését és fejlesztését.