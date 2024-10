A hírről Szelezsán György polgármester számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, külön büszkeséggel tölti el, hogy városuk, Elek is képviselteti magát ebben a fontos testületben, hiszen Wittmann László, az Eleki Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke is a közgyűlés tagja lett. Kiemelte, ez újabb lehetőség arra, hogy a helyi németség érdekei még hangsúlyosabban jelenjenek meg országos szinten is.

Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

A polgármester megjegyezte, hogy a közgyűlés elnöki tisztjét továbbra is Englenderné Hock Ibolya látja el, aki már 2019 óta vezeti elhivatottan a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának munkáját. A városvezető szívből gratulált a közgyűlés minden tagjának, és bízik benne, hogy az elkövetkező időszakban tovább erősödik az együttműködés Elek városa, a helyi németség és az országos önkormányzat között. Hozzátette: együttes munkájukkal tovább gazdagíthatják közösségük kulturális és közéleti életét.