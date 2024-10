A Munkácsy Mihály Múzeum természettudományos muzeológusa kérdésünkre elmondta, hogy a rendezvénnyel mindenekelőtt a legfiatalabb generációt célozták meg azért, hogy ők is megtanulják, hogy kerül az asztalra az ehető gyümölcs, illetve zöldség. Váncsa Klára kiemelte, ehhez először is jó minőségű talaj kell, ez az alapja tulajdonképpen mindennek. Megjegyezte, hogy A természetközeli ehető kert elnevezésű rendezvényen a gyerekek megtapasztalhatták, hogy néz ki és hogyan készül a jó komposzt, illetve megtudhatták, mitől lesz egészséges a talaj. A muzeológus szerint az ilyen és ehhez hasonló programokra már csak azért is szükség van, mert sok gyerek panelházban lakik, így nem nagyon találkoznak ezzel a kérdéskörrel.

A gyerekek a komposztálás fortélyai mellett a talaj apró élőlényeivel is megismerkedhettek a Munkácsy Mihály Múzeum A természetközeli ehető kert című rendezvényén. Fotó: Vincze Attila

A természetközeli ehető kert, vagyis a fenntartható gazdálkodás volt a foglalkozások középpontjában

A délelőtt folyamán a békéscsabai Esély Pedagógiai Központ a komposztálás fortélyairól és hasznosságáról tartott bemutatót, valamint ezzel kapcsolatos játékok, szórakoztató feladatok is várták azt a több mint 130 óvodást és iskolást, akik ellátogattak a múzeumba. A giliszták gasztronómiája, avagy ehető kert kicsiknek és nagyoknak című foglalkozáson az intézmény szakoktatója vezette be a gyerekeket a komposztálás rejtelmeibe. Bonyhádi Péter a Beol.hu-nak arról beszélt, hogy már legalább 15 éve foglalkoznak ezzel a témával. Hozzátette, a gyerekek saját kezükkel, illetve fapálcikákkal meg is érinthették a komposztban lakó gilisztákat, férgeket, lárvákat.

A rendezvény a felnőttek számára is tartogatott új ismereteket

Délután a rendezvény felnőtteknek szóló programokkal folytatódott, akkor Illés Olivér, okleveles permakultúrás tervező, Az ehető kert megálmodója osztotta meg tudását és tapasztalatait saját ehető kertjéről a résztvevőkkel. Ezt követően pedig Milyen a biodiverzitásban bővelkedő kert? címmel hallhattak előadást a jelenlévők szintén Illés Olivér tolmácsolásában.