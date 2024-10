Két hete adták át a József Attila és a Deák utca közötti, újjáépített csabai kishidat, a Réthy Pál hidat. Megváltozott a forgalmi rend is, mivel a Derkovits sor és a József Attila utca kereszteződésében, a zebra és a kerékpárút elé kihelyeztek egy STOP-táblát. Vagyis azoknak, akik a Derkovits soron érkeznek – legyen autósok, motorosok vagy kerékpárosok –, meg kell állniuk, és elsőbbséget kell adniuk a keresztben közlekedő gyalogosok, kerékpárosok számára. Az elmúlt időszakban megfigyelhető, hogy hétköznapokon, a hivatali munkaidő végén dugó alakul ki a csabai kishíd előtt.

Rendszeresen dugó alakul ki a hivatali munkaidő végén a Derkovits soron, a csabai kishíd előtt. Fotó: Licska Balázs

A hivatali munkaidő végén rendszeresek a dugók

Ugyanis a Réthy Pál hídon jelentős a gyalogos és a kerékpáros forgalom, ami miatt nemcsak megállniuk, hanem akár pár másodpercet várakozniuk is kell a Derkovits soron érkezőknek. Ráadásul ebben az időszakban indulnak haza a Derkovits soron keresztül a városházi és kormányhivatali parkolókból is az ott dolgozók. A Derkovits sor ezen szakaszán olykor akkora dugó alakul ki, hogy a sor elér a múzeumig, a Gyulai úti kereszteződésig, így megesik, hogy a Gyulai útról nem is tudnak bekanyarodni.

Mérgelődnek az autósok

Az autósok mérgelődnek, hogy a STOP-tábla 16 óra körül dugót okoz, és hogy 2-3 percbe is kerül áthaladni a Derkovits sor ezen szakaszán – mondta a minap sajtótájékoztatón Szarvas Péter polgármester. Hozzátette ugyanakkor, hogy nem csak a Derkovits soron fordul elő dugó. Több olyan kereszteződés is van Békéscsabán, ahol reggel vagy délután tumultus alakul ki, és meg kell várni akár a második zöld jelzést is, mire a lámpás kereszteződésen az autós át tud haladni.

A város nem kíván változtatni a mostani forgalmi renden

A csabai kishíd megépítése azt a célt is szolgálta, hogy összekössék a József Attila utcai és Árpád sori kerékpárutakat, és hogy így az adott szakaszon a kerékpárosok úgy közlekedhessenek, hogy elsőbbségük van – folytatta. Elmondta, hogy a város nem kíván a jelenlegi forgalmi renden változtatni, a STOP-tábla indokolt, vigyázni kell a gyalogosokra, a kerékpárosokra. Azt ajánlotta, hogy az autósok ebben az időszakban keressenek alternatív útvonalat, például a Gyulai útról a Bartók Béla út a Derkovits sorral párhuzamos Urszinyi Dezső utcán keresztül is elérhető.