Békéscsaba megbecsüli a pedagógusokat, fontosnak ítéli elismerni a tevékenységüket – hangzott el a díszdiplomás pedagógusok csütörtöki köszöntésén, amelyen nemcsak a jubiláló szakemberek, hanem a köznevelési, közoktatási intézmények jelenlegi és nyugalmazott vezetői is találkoztak, a több évtizedes hagyományoknak megfelelően.

Díszdiplomás pedagógusokat köszöntött a városvezetés csütörtökön Békéscsabán. Fotó: Lehoczky Péter

A díszdiplomás pedagógusok munkássága generációkon ível át

Szarvas Péter polgármester beszédében megerősítette, hogy Békéscsaba elismeri azokat a pedagógusokat, akik generációkat neveltek, oktattak. Hangsúlyozta, hogy ők mindannyian olyan szakmát, hivatást választottak, amely megfizethetetlen, pótolhatatlan, amely örök érték, és kiemelte, hogy a pedagógus személyiségének mekkora szerepe van. Hiszen nemcsak tudást közvetítenek, hanem példát is mutatnak, segítenek a fiataloknak eligazodni a változó világban.

A városvezető beszélt arról, hogy a most köszöntött díszdiplomás pedagógusok tevékenysége generációkon ível át, nemzedékeken keresztül érezteti hatását. Jobbá, teljesebbé, tudatosabbá tették a település egész közösségét, értékrendet is átadtak a tudás mellett. Úgy véli, hogy az ünnepeltek példát mutatnak azok számára is, akik most állnak a katedrán.

Színvonalas műsorral is meglepték a díszdiplomás pedagógusokat

A díszdiplomás pedagógusokat a Munkácsy Mihály Múzeum könyvével – amely Csabai értéktár címmel jelent meg és a békéscsabai értéktárban szereplő kuriózumokat jeleníti meg –, valamint virággal ajándékozták meg, ebben közreműködött Szarvas Péter polgármester mellett Varga Tamás alpolgármester és Herczeg Tamás országgyűlési képviselő. A rendezvényen műsorral jelentkezett Hajtmann Ildikó Bonis Bona- és Trefort Ágoston-díjas pedagógus, illetve Gál Csaba zongoraművész.

Gránit-, vas- és gyémántdiplomát érdemeltek ki

A díszdiplomás pedagógusok köszöntésén elhangzott: Uhrin Györgyné gránit-, míg Lenkefi Konrádné, Ijjas Lajosné, Kovács Mártonné és Krett Györgyné vasdiplomát érdemelt ki a közelmúltban. Gyémántdiplomát vehetett át Angyal Imréné, Balázs Imréné, Bikádi Pálné, Bujdosó Imréné, dr. Beraczka Istvánné, dr. Wébel Dezsőné, Lehoczky László Mihály, Miklyáné Fejes Gabriella, Nánási Jánosné, Nemes Lászlóné, Némethné Olaszi Mária, Povázsayné Tóth Éva, Szalai Ilona Lenke, Szántó Istvánné, Ulbert Istvánné, Valaczkainé Pettendi Mária, Vida Mihályné, dr. Bőke Gyuláné és Fábián Gáborné.