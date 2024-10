A Művelődési Ház nagytermében szombaton megtartott közgyűlésen Kelemen Mihály, a Csorvásiak Baráti Társasága elnöke adott tájékoztatást a civil szervezet idei programjairól. Legutóbbi nagy rendezvényük az önkormányzattal közösen szeptemberben megtartott XXIII. Gazdanap volt, de szerepet vállaltak májusban a Retro Majálison is. Mint minden évben, idén is átadták a Kiss-Antal István Ösztöndíjat, amit Krámli Emma Zsófia vehetett át augusztusban.

A tanulmányi ösztöndíjas Szabó Adél és Ördög Nándorné Fehér Eszter. Az elismerést a Csorvásiak Baráti Társasága közgyűlésén adták át.

Fotó: Gajdács Pál

A beszámolót a közgyűlés egyhangúlag elfogadta, mint ahogyan a levezető elnök Szabó Istváné személyét is, aki beszédében kiemelte a Természetvédelmi Tagozat munkáját. Baráth Lajos polgármester köszönetet mondott a CSBT-nek azért, hogy a Gazdanapot 3 millió forint pályázati összeggel segítette.

A közgyűlés keretében adták át a dr. Fehér Dezső által alapított Fehér-Pusztai Tanulmányi Ösztöndíj Alapítvány elismerését. Ördög Nándorné Fehér Eszter, a kuratórium elnöke bejelentette, hogy az ösztöndíjat idén Szabó Adél, a békéscsabai Szeberényi Gusztáv Adolf Evangélikus Gimnázium 9. D osztályos tanulója érdemelte ki. Osztályfőnöke jellemzése szerint Adél nemcsak jeles tanuló, hanem sokat tesz a közösségért is, figyel másokra a keresztény értékrend szerint.

Baráth Lajos polgármester megnyitja a kiállítást. Fotó: Gajdács Pál

Évszázados és mai alkotások a Csorvásiak Baráti Társasága kiállításán

A közgyűlést megelőzte a Művelődési Ház galériájában megtartott „...Múlt és jelen…” címmel megtartott kiállítás, melyet a szervező, Dohányos András távollétében Baráth Lajos polgármester nyitott meg, tolmácsolva a város díszpolgárának szavait. Szólt arról a jelentős fejleményről, hogy a több évtizedes kiemelkedő munkájának köszönhetően a Csorvásiak Baráti Társasága Csorvás város Helyi Értéktárának része lett, az erről szóló oklevelet a Békés Vármegyenapon kapták meg, ahol Dohányos András díszpolgár és Szabó István alelnök képviselte a várost. A kiállítás anyagának egy részét már az augusztusban bemutatott tárlat részeként láthatták az érdeklődők.

– Rajzokat és többségében festményeket állítottunk ki, a rajzokat iskolások készítették, akikből nem biztos, hogy művész lett, de a szépérzékük biztosan megmaradt – idézte Dohányos András szavait Baráth Lajos. Az érdeklődők Balogh János evangélikus tanítójelölt, Kelemen Anna polgári iskolás, Kulcsár Gizella iskolás XX. század ’20-as éveiben készült műveit tekinthették meg, de láthatók Gulyás Mihály igazgató-tanító, Groska Mihály tanár és Szutor Gabriella ma is aktív népi iparművész (édesanyja, Kovács R. Margit gyerekkori rajzai is tárlat része), a fiatalok közül Melich Pál, Kiss Klaudia, Zengő Emese, Nellerné Pásztor Csilla és Kecskeméti Erika alkotásai is.