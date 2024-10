A csabai kolbász titkának még itt sincs vége. Ahogy Bori fogalmazott, a lehetőleg vastagfalú, szellőztethető, sötét kamrában kell a csabai vastagkolbászt tárolni, és a páratartalmat is mérni. Nem csöppenhet meg a portéka, ezért lényegében naponta rá kell nézni, hogy érzi magát a kamrában.

A csabai és a gyulai kolbász közötti vetélkedés már régen a múlté

Juhász György kitért arra, a csabai és a gyulai kolbász közötti vetélkedés a múlté. Elfogadják, szívesen fogyasztják egymás termékeit, mindkét városban kiváló szakemberek készítik a kolbászt. A Csabai Kolbászfesztivál felvezető, szárazkolbászversenyén is zsűriztek a gyulai kolbász meghatározó személyiségei. És ahogy mondták: egymástól is tanulhatnak.

A hírnevet tősgyökeres csabaiként az ifjú Juhász is őrzi

A szülőkről már sok szó esett, essen szó fiukról is, aki továbbviszi a csabai kolbász hagyományát. Az ifjabb Juhász György több mint 200-szor öltötte magára a csabaiak lila-fehér mezét, csapatkapitánya is volt a békéscsabai Előre futballcsapatának. Most már leginkább a kolbászkészítésben csillogtatja tudását, kistermelőként értékesíti is a maga által előállított portékát.

– Volt kitől tanulnom, hiszen édesapámat és édesanyámat is megkoronázták már a Csabai Kolbászfesztivál nemzetközi szárazkolbászversenyén – hangsúlyozta az ifjabb Juhász György. – Labdarúgóként az egész megyét, sőt, szinte az egész országot bejártam, számos csapatban játszottam még jóval harmincon túl is. Így tehát a kapcsolatokkal nincs gond, miként a rendelésekkel sem, mert a jóra vevők az emberek. Természetesen, miként a pályán, úgy a kolbászkészítésben is mindent bele kell adni, naponta meg kell küzdeni az eredményért. A csabai kolbásznak híres a neve, és ezt a hírnevet tősgyökeres csabaiként nekem is meg kell őriznem.