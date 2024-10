Régi az ismeretségünk Hégely Sándorral, a Csabai Kolbászfesztivál igazgatójával, így lényegében félszavakból is megértjük egymást. Így tudtam, hogy a 27. Csabai Kolbászfesztivál élményeit is a töltött káposztával kezdi.

Csabai Kolbászfesztivál: csaknem 900 csapat versenyzett a négy nap alatt

Fotó: Bencsik Ádám

A végén a fesztiváligazgató is leengedhetett

– Október legvégén, szabadtéren, 30 csapattal töltöttkáposztafőző-versenyt rendezni egy 600 csapatos kolbászgyúróverseny másnapján, minimum kockázatos kihívás – ecsetelte Hégely Sándor. – Természetesen sütött a nap, kis túlzással a 25 fokban nem is kellett a bográcsok alá tüzelni. Valóban ez az egyik kedvenc versenyszámom, hiszen előtte csaknem 900 csapat kolbászillattal tölti be a versenyhelyszínt. Bevallom, ekkor már én is egy kicsit leengedhettem.

Csabai Kolbászfesztivál: mindenhol ott volt, ahol gyúrták a kolbászt

Hégely Sándor kiemelte, mindenhol ott volt, ahol a négy alatt kolbászt gyúrtak a CsabaParkban, és a legnagyobb boldogság az volt a számára, hogy mindenkinek fülig ért a szája a jókedvtől, az együtt töltött időtől, a közös kolbászgyúrás varázsától.

– Örömmel tölt el minden évben, hogy mennyien jönnek, és kíváncsiak arra, miként élünk mi itt, belekóstolnak a csabai ízekbe – ecsetelte Hégely Sándor. – A Csabai Kolbászfesztivál idén ismét egy különleges kezdeményezéssel áll elő. Két helyen is gyűjtöttük a PET-palackokat. A műanyagokból befolyó összeg teljes egészében a Békés Vármegyei Központi Kórház gyermekosztályának javát szolgálja, a befolyt összeget megduplázzuk, pontos számokat most még nem tudok.

A nemzetközi szárazkolbászverseny is a szíve csücske

Egy nagyon fontos dolog azért nem került terítékre eddig, mert a szárazkolbászverseny ugyan a kolbászfesztivál szerves része, de megelőzte idén is magát, a rendezvényt, bár a kolbászkirály a fesztivál nyitónapján írta be magát a csabai Kolbászfesztivál történelemkönyvébe.

– A nemzetközi szárazkolbászverseny is a szívem csücske, ugyanis több hónapig érlelt szárazkolbászokkal állnak a zsűri elé a nevezők – hangsúlyozta a fesztiváligazgató. – Így volt ez idén is, és egy 24 éves gádorosi fiatalember, Kocsis Márk nyert csabai ízvilágú kolbászával, ő az idei kolbászkirály.