Már épül a kolbászváros a CsabaParkban – videóval

Sokezer négyzetméteres sátrak, megannyi faház, óriáskerék, vagyis rohamosan épül a kolbászváros a CsabaParkban. A Csabai Kolbászfesztiválon a kolbászváros vendége lesz Al Bano is, aki hozza Felicitàt, miatta is keresni kell szálláshelyet a rendezvényre. Amikor kint jártunk hétfőn a 27. Csabai Kolbászfesztivál helyszínén, a Ci sarà is szóba került. No, nem a lampionok felrakása közben, hanem a 81 éves, olasz világsztár kapcsán.

Nyemcsok László

Az előzetes felmérések szerint a vártnál is többen érkeznek a Csabai Kolbászfesztiválra, így keresni kell szálláshelyet. A fesztivál helyszínén már hétfőtől is sokan dolgoznak, hogy a csabai kolbászváros minden igényt kielégítsen. A rengeteg munkásnak is köszönhető, hogy amikor csütörtökön megnyílik a Csabai Kolbászfesztivál, minden rendben lesz. Épül a Csabai Kolbászfesztiválra a kolbászváros a CsabaParkban. Fotó: Dinya Magdolna A kolbászváros nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyermekeknek is programokat kínál Ásós Gézával, a békési Kira vendéglő tulajdonosával futottunk össze először, ahogy mondta: „Lacikám, csütörtökön reggel vendégem vagy egy hagymás vérre. Ja, és persze a kollégád is.” Ásós Géza sem hagyja ki a fesztivált. Fotó: Dinya Magdolna Nem kellett sokat arrébb mennünk, és már a Csabai Kolbászklub sátrához érkeztünk. Itt tartják majd a látványdisznótorokat, majd a feldolgozott sertésalkatrészekből a klub tagjai készítenek ételeket, amiket bárki megkóstolhat.

A kolbászváros nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyermekeknek is programokat kínál. Áll már az óriáskerék, és megannyi szórakozási pont a gyermekeknek. Al Bano valószínűleg nem ül fel az óriáskerékre, de ettől még fergeteges koncertet adhat. Éppen róla esett szó, amikor a szervezőcsapat bunkerébe beléptünk.

Számomra hihetetlen volt, hogy Albano Carrisi, az olasz zene ikonikus alakja 81 éves. Több mint 50 éves pályafutása során az énekes nem csupán a zenei világ egyik meghatározó figurája lett, hanem az olasz kultúra nagykövete is. Jön a Csabai Kolbászfesztivál: vadászni kell a szálláshelyekre Hégelyné Győrfi Ilona, a Csabai Kolbászfesztivál programigazgatója érdeklődésünkre elmondta, Al Bano október 25-én lép a Csabai Kolbászfesztivál színpadára, és várhatóan igazi zenei időutazást kínál majd a közönségnek, ahol a legnagyobb slágerek mellett újabb dalok is felcsendülhetnek. A programigazgató elmondta, még mindig keresni kell szálláshelyet az október 24–27. közötti fesztiválra. A békéscsabai és környékbeli szállodákban, panziókban csak elvétve találnak már helyet a kolbászfesztiválra érkezők, de kollégiumi szálláshelyek rendelkezésre állnak, ezen a kolbászfesztivál honlapján lehet információkhoz jutni.

