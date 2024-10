Most szombaton Sztankó Attilát fia helyettesítette, de a zsűriben ez sem okozhatott fennakadást, ugyanis őt is Sztankó Attilának hívják. És a csapatban ott volt az előző évekhez hasonlóan a csabai fogszakorvos három unokája, Anna, Viki és Ági is. Az sem változott, hogy dr. Kovács Zoltán főként a kommunikációs teendők ellátásában vállalt nélkülözhetetlen feladatot. Ez leginkább egy-egy gyűszűnyi pálinka kínálásában mutatkozott meg.

A dr. Becsey utcai fiúknak elkelt egy kis segítség

Forrás: Sztankó Attila/Facebook

Lakatos doktor szívén viselte a csapat sorsát, és nem akarta, hogy bárkinek túl magasra szökjön a pulzusa, főként ne az övé. Ezért örömmel átadta a húsdarálás nemes feladatát ifjabb Sztankó Attila apósának. Azzal is ösztönözte a nemes feladatra, hogy ilyen komoly orvosi felügyelet alatt ritkán tekerhet húsdarálót.

A három lánynak, Annának, Vikinek és Áginak Lakatos doktor receptre is felírta: napi háromszor egy szelet kolbász. Az orvosi megjegyzésben még annyi szerepel: hozzá bedobva.