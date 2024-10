Kitárta kapuit a kolbászváros a CsabaParkban, a csütörtök reggeli, délelőtti ifjúsági kolbászgyúróversenyt követően este hivatalosan is megnyitották a 27. Csabai Kolbászfesztivált. Fellép többek között pénteken a Valmar, Korda György és Balázs Klári, Al Bano, szombaton a Bagossy Brothers Company és a Parno Graszt, vasárnap pedig Horváth Tamás. A legnagyobb attrakciónak pedig a szombati nemzetközi kolbászgyúróverseny ígérkezik.

A 27. Csabai Kolbászfesztivált Hégely Sándor fesztiváligazgató, Herczeg Tamás országgyűlési képviselő és Varga Tamás, Békéscsaba alpolgármestere nyitotta meg. Fotó: Licska Balázs

A Csabai Kolbászfesztivál Magyarország legnagyobb házibulija

Magyarország legnagyobb házibulijának nevezte Hégely Sándor fesztiváligazgató a Csabai Kolbászfesztivált. Kiemelte, hogy nem törekszenek újdonságokra, változatosságra, azt a hangulatot igyekeznek minden évben megteremteni, ami volt az első rendezvényen is, 28 évvel ezelőtt. Az esemény küldetésének mondta, hogy továbbörökítsék a hagyományokat, illetve, hogy egy családokat, társaságokat összetartó közösségi programot állítsanak össze.

Most kell megmutatni, hogy érdemes visszatérni Békéscsabára

Itt meg lehet mutatni, hogy miért jó csabainak lenni, hogy miért jó visszatérni a városba – hangsúlyozta. Hégely Sándor fesztiváligazgató feltette a kérdést, hogy mit ad Békéscsaba számára a Csabai Kolbászfesztivál. Válaszként felhozta a rendezvény gazdasági, turisztikai hatásait. Kiemelte, hogy mennyire fontos a jó vendéglátás, hiszen meg lehet mutatni, hogy ide érdemes visszatérni, például a kerékpárutak, a Körösök, az épített örökségek vagy a gasztronómia miatt.

Ismertette, hogy az idei Csabai Kolbászfesztiválon a négy nap alatt 885 csapat készít kolbászt a kolbászgyúróversenyeken. Az elmúlt közel három évtized során 10 ezer csapat vett részt a Csabai Kolbászfesztiválokon, ami azt jelenti, hogy 50 ezren készítettek kolbászt.

A Csabai Kolbászfesztivál pirosbetűs ünnep Békéscsabán

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő hangsúlyozta, hogy Békéscsaba és a Csabai Kolbászfesztivál is kiválóan gondoskodik a vendégeiről. Úgy véli, hogy a rendezvény pirosbetűs ünnep Békéscsaba naptárában. A csütörtöki ifjúsági kolbászgyúróverseny és a hagyományok továbbörökítése kapcsán megemlítette, hogy talán soha nem készített annyi óvodás és iskolás csapat kolbászt, mint most, és hogy találkozott olyan gyermekekkel is, akik először gyúrtak.