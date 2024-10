Szarvas Péter kiemelte, írásos emlékek ugyan nincsenek a csabai kolbász eredetéről, de a legenda úgy tartja, a mostani ízesítés a napóleoni háborúk idején született, akkor még kényszerűségből. Az angolok blokád alá vonták Európa kikötőit, ezért az addig használt bors nem juthatott el Csabáig. Így kénytelen-kelletlen pirospaprikát tettek a kolbászhúsba az itt élők. Jól tették, ugyanis jó ideje a város presztizsterméke a csabai kolbász.

A csabai kolbász egyre több család megélhetését biztosítja

Békéscsaba polgármestere a Mokkában hangsúlyozta, az előbb említett legenda alapján 200-210 éves a jelenlegi fűszerezésű csabai kolbász.

Igazi kézműves termék, egyre több kistermelő, család megélhetését biztosítja. Hungarikum, és a csabai kolbász ünnepe minden esztendőben a Csabai Kolbászfesztivál. Rengetegen zarándokolnak el ilyenkor a városba, és ez a turizmust is erősíti, növeli.

Hégely Sándor fesztiváligazgató elmondta, nemcsak a határon belül, hanem a határon kívül, így például Erdélyben is megváltoztatta a rendezvény a kolbászkultúrát. Vagyis már ott is egyre többen a csabai recept alapján készítik a kolbászt.

A fesztivál fénypontja idén is a frisskolbászkészítő verseny lesz

– A kolbászkészítés ma is élő hagyomány, ennek egyik letéteményese a Csabai Kolbászklub, mely nem sokkal az 1997-es, első kolbászfesztivál után alakult meg – hangsúlyozta Hégely Sándor. – A fesztivál megrendezésével igyekszünk mi is hozzátenni ahhoz, hogy továbbra is generációról generációra szálljon a csabai kolbász készítésének hagyománya.

Hégely Sándor kitért arra, ennek ékes bizonyítéka lesz az idei kolbászfesztiválon is, hogy az első két napon óvodások, általános és középiskolások, valamint egyetemisták és főiskolások gyúrják a kolbászt.

A fénypont természetesen ebben az évben is a frisskolbászkészítő verseny lesz október 26-án, szombaton, ahol több mint 600 csapat tölti a kolbászt.