Újjáépült a József Attila és a Deák utcát összekötő csabai kishíd, amelyet egy hónappal ezelőtt adtak át ünnepélyes keretek között a közlekedők, a közönség számára. Mivel a régi létesítmény bontása előtt tartottak hídbúcsúztató alkalmat, az átadás apropóján úgy döntöttek, hogy hídköszöntő városismereti séta során ugyancsak felkeresik a Békéscsaba belvárosában, a Munkácsy Negyedben található hidakat. A szervező Békés Megyei Könyvtár igazgatója kiemelte, hogy rekordszámú, közel száz érdeklődő vett részt a rendezvényen.

A csabai kishíd átadása kapcsán tartottak városismereti sétát Békéscsabán, felkeresték a belvárosban, a Munkácsy Negyedben található hidakat. Fotó: Bencsik Ádám

Kilencezer csabai ásta ki az Élővíz-csatornát

A belvárosi hidak kapcsán fontos beszélni az Élővíz-csatornáról, hiszen ha az nem lenne, akkor nem lenne szükség átkelési pontokra sem. Az Élővíz-csatorna kettészeli a várost, Gyulát köti össze Békéssel. Mintegy 9 ezer csabai ásta ki 1777-ben a medrét azért, hogy vízi úton lehessen ide fát szállítani, erre az Evangélikus Nagytemplom építése miatt is szükség volt. Az Élővíz-csatorna a most a Csabagyöngye Kulturális Központ környékén lévő öblös része fürdőhelyként ugyancsak szolgált. Az 1800-as évek elején három fahídon lehetett átkelni az Élővíz-csatornán.

Sztraka Ernő tervezte a Kiss Ernő és Kórház utca közötti hidat

Az egyik fahíd a Kiss Ernő és a Kórház utca között volt. Ennek helyére Sztraka Ernő városi mérnök tervei alapján 1879-ben építettek vashidat, a mérete alapján kishídnak, a közeli liget miatt Széchenyi hídnak szintén nevezték. Később stabilabb híd vált szükségessé, ezért a 1960-as években azt elbontották, helyére egy vasbetonhíd épült. Ezt alakították át 2011-ben, visszaadták a létesítmény eredeti képét, illetve elnevezték a tervezőről, Sztraka Ernőről, aki rengeteget tett a városért: szerepet vállalt többek közöt a városháza, a színház, a Fiume hotel, a körgát építésében, tervezésében.

Boltíves volt egykor a Munkácsy Mihályról elnevezett híd

A másik fahíd a mostani Széchenyi és Gyulai utakat kötötte össze, ez jelenleg Munkácsy Mihály nevét viseli. 1874-ben szintén Sztraka Ernő tervei alapján ide egy téglákból kirakott, boltíves hidat építettek. Az 1900-as évek elején szélesítették, mivel akkor is hatalmas forgalmat bonyolított le. Az 1960-as években átalakították, majd 1984-ben lebontották, és helyére egy négysávos, nagyjából 20 méter széles vasbetonhidat építettek, most is ezen lehet átkelni. 2014-ben nevezték el a festőfejedelemről, 2020-ban felújították a korlátokat, illetve Békéscsaba címere is kikerült ide.