Ezidőtájt már napokkal korábban megtelik vásárosokkal, céllövöldésekkel, körhintásokkal, ugrálóvárasokkal és persze cukorkaárusokkal a 47-es főút melletti piactér. A csorvási búcsún különösen nagy volt a forgalom a hintáknál, a nagy adrenalin löketet adó hinta az Extreme-nél sorban álltak – főleg a fiatalabb korosztály képviselői.

A hintákon nagy volt forgalom a csorvási búcsún. A szerző felvétele

A csorvási búcsú országos hírű, ilyenkor gyakorlatilag megháromszorozódik a település lélekszáma, a rokonok leginkább ekkor látogatják meg a hozzátartozóikat.

Több ezren látogattak el a csorvási búcsúra

A napsütéses, kellemes idő kedvezett a szórakozni vágyóknak és persze az árusoknak, hintásoknak is, délután már egy gombostűt nem lehetett leejteni, nagy tömeg hömpölygött a Bajcsy-Zsilinszky, Tompa Mihály, Kossuth Lajos utcákban. Nagy népszerűségnek örvendtek a cukorkaárusok, felbukkant egy-egy a régi időket idéző vattacukoráru is, de a büféknél is egész nap telt ház volt. A hinták még sötétedés után sem pihentek, voltak olyanok, akik sokadszorra is felültek kedvencükre.