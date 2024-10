Mint írták, a két tehetséges tanuló, Erdős Bálint és Tóth Csaba a napokban indultak útnak, a fiatalok erősáramú elektrotechnikusnak készülnek. A 90 napos szakmai gyakorlat azért egyedülálló az intézmény életében, mert ilyen hosszú időre eddig nem küldtek diákokat külföldre.

A fiatalok a partnerintézmény támogatásával el is kezdtek dolgozni egy cégnél, az első, ismerkedős napok után bekapcsolódtak a mindennapi munkafolyamatokba is, mint a kötőszekrények kialakítása és az érvéghüvelyezés. Amikor pedig szabadidejük engedte, fel is fedezték Komárom néhány látványosságát.