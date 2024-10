Mint fogalmaztak, a régi-új képviselő-testület a következő öt évben folytatná a megkezdett munkát, a polgármester vezetésével igyekszik a legjobb tudása szerint szolgálni a települést.

A június 9-ei önkormányzati választáson polgármesterként Makra Tibor kapott ismét bizalmat, a képviselő-testületbe pedig bekerült Bíró Gyula, Kiss Annamária, Szoboszlai Zoltán és Tóth Zsuzsanna.

Azért nevezhették egyszerre réginek és újnak is a grémiumot, mert ugyanazok kerültek be, mint akik alkották eddig is a képviselő-testületet.

Az alakuló ülésen alpolgármesternek választották Kiss Annamáriát, illetve létrehozták az ügyrendi bizottságot, amelynek elnöke lett Bíró Gyula, két tagja pedig Szoboszlai Zoltán és Tóth Zsuzsanna. Azaz ezekben sem történt változás az eddigiekhez képest.