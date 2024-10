Kálmán Tibor, a város polgármestere a Békési Kolbászvigalom megnyitóján elmondta, nagyon jó volt látni, hogy település óvodái, iskolái egyaránt bekapcsolódtak a hagyományőrző rendezvénybe. Mint kiemelte, a csapatok nagyon különleges és ötletes jelmezekkel, egyedi, a tradíciókhoz illő dekorációkkal készültek a programra.

Több száz gyermek készítette a tradicionális békési finomságot a Békési Kolbászvigalom első napján Fotó: Jenei Péter

Békési Kolbászvigalom: népszerűsítik a helyi ízvilágot

– A gyerekek, a pedagógusok és a szülők fantasztikus előkészítő munkát végeztek, és biztosak lehettünk benne, hogy elkészített kolbászok is nagyon finomak lesznek. A csapatok remek közösségként dolgoztak, a felnőtt segítők nagyszerűen bevonták a gyerekeket a feladatokba – tette hozzá a polgármester.

Kálmán Tibor hangsúlyozta, a Békési Kolbászvigalom a város kiemelt gasztronómiai rendezvénye.

– Szeretnénk a békési ízvilágot, a békési kolbászt népszerűsíteni. Több főzőversenyünk is van, de a kolbászvigalom kifejezetten erre a város és a megye határain túl is méltán népszerű gasztronómiai értékünkre koncentrál – fogalmazott. – A kétnapos esemény pénteki napjának egyik legfőbb célja, hogy a legkisebbeket is megismertessük a hagyományos kolbászkészítéssel.

Tevékenyen őrzik a tradíciókat

Béres Istvánné, a Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde igazgatója, aki a zsűriben is szerepet vállalt elmondta, a kolbászvigalom kiválóan szolgálja a hagyományok megőrzését.

– Az pedig külön érték, hogy ebben a gyermekek tevékenyen is részt vehetnek, mind az előkészületekbe, mind a konkrét kolbászkészítésbe bekapcsolódhatnak – tette hozzá. – Emellett a rendezvény fontos közösségépítő tevékenység is, hiszen a pedagógusok, a szülők és a gyerekek együtt, csapatként gyúrják a kolbászt.

A közösségek erősítése is nagyon fontos

Polgár Zoltán alpolgármester, az esemény főszervezője kiemelte, a Békési Kolbászvigalom legfőbb célja éppen a gasztronómiai hagyományok megőrzése és a közösségek erősítése.

– Napjainkban mindkettőre nagy szükség van – hangsúlyozta. Szólt arról, hogy a csapatok évről évre különlegesebb, összetettebb dekorációkkal készülnek a megmérettetésre. Idén is kemencétől a stelázsiig számos érdekesség tette még hangulatosabbá a programot.