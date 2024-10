Opauszki Zoltán, a Békéscsabai Turisztikai Egyesület elnöke elmondta, hogy a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel (Maketusz) közösen szervezték meg nyáron a Békési kastélyok bringás vándortáborokat. Összesen 22 turnust tartottak, azok során mintegy félezer diák fedezte fel kísérőikkel együtt a békési tájat, a hét nap alatt közel 300 kilométert tekerve.

Fotó: Erdei-Kovács Zsolt/Beol-archív

Értékelték a Békési kastélyok bringás vándortáborokat

A napokban Békéscsabán értékelték a Békési kastélyok kerékpáros vándortáborokat, a túrakísérőkkel, a partnerekkel – így szálláshelyekkel, vendéglátóhelyekkel, attrakciók működtetőivel – közösen. Készül egy összegzés, és az alapján dől el, hogy jövőre hol szerveznek bringás vándortáborokat.

Úgy véli: tavalyhoz hasonlóan a Békési kastélyok vándortáborok idén is sikeresek voltak. Kiemelte, hogy minden nap tudtak a fiataloknak olyan programot kínálni, ami nem csak a kerékpározásról szólt, így valóban élményekkel gazdagodva térhettek haza. Hangsúlyozta azt is, hogy az előző évhez képest most bejött a túra útvonalába a nyáron átadott, felújított geszti Tisza-kastély.

Egyre népszerűbb a kerékpáros turisták körében a térség

A 2023-ban Az év kerékpárútjának választott Wenckheim turista- és kerékpárútnak számos hozadéka van – folytatta. Nemcsak a Békési kastélyok bringás vándortáborokat említette, hanem azt is, hogy egynapos bringás osztálykirándulásokat szerveznek, illetve azt, hogy egy túrakísérő-csapat állt össze, amelynek tagjai önállóan is tartanak például a Maketusz felhívására Tekerj a zöldbe! kerékpártúrákat.

Ez is jelzi, hogy egy beruházás miként tud további energiákat mozgósítani – hangsúlyozta. Hozzáfűzte, egyre inkább képesek ezekkel a programokkal kiszolgálni a kerékpáros turistákat, akik között egyre népszerűbb a térség, és ennek haszonélvezői a helyi vendéglátó- és szálláshelyek, attrakciók. Olyan településekre is eljutnak kerékpáros turisták, ahol eddig ez nem volt jellemző.

További fejlesztésekre van szükség

Ugyanakkor folytatni kell a fejlesztéseket is – ecsetelte. Jelezte, hogy további turisztikai célú kerékpárutakat kell építeni, és elsődlegesen ezek mentén kell bővíteni a szolgáltatások körét. Így remélhető, hogy az érdeklődés továbbra is fennmarad, sőt fokozódik a térség iránt.