Azért dolgozik, hogy a csabai közállapotok tovább javulhassanak, és szükséges tovább erősíteni Békéscsaba népességmegtartó erejét – fogalmazott a sajtótájékoztatón. Hozzátette: ahogy eddig, ezt követően is a nyitottság jellemzi majd, mindenkinek a rendelkezésére áll kérdés, észrevétel, javaslat esetében. Bízik abban, hogy továbbra is mellőzik a viszályokat a békéscsabai városi közgyűlésben, hogy azt a jövőben is az együttműködés jellemzi.

Szarvas Péter polgármester bízik abban, hogy a békéscsabai városi közgyűlést a jövőben is az együttműködés jellemzi. Fotó: MW

Három alpolgármester és három tanácsnok

Szarvas Péter polgármester (Hajrá Békéscsaba) ismertette, hogy az alakuló ülésen három alpolgármestert választottak:

Nagy Ferenc (Hajrá Békéscsaba) a költségvetésért, a városüzemeltetésért,

Varga Tamás (Hajrá Békéscsaba) a köznevelésért, az oktatásért, a kultúráért, az ifjúsági ügyekért, a sportért,

Bálint József (Fidesz-KDNP) a szociális ügyekért, az egészségügyért, a nemzetiségi és egyházi ügyekért, az érdekegyeztetésért, a turizmusért, valamint három önkormányzati cég felügyeletéért

felel.

Ugyancsak három tanácsnokról döntöttek:

dr. Juhász István (Hajrá Békéscsaba) a civil ügyekért,

Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP) a környezetvédelemért és turizmusért,

Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba) az infrastrukturális fejlesztésekért

felel.

Öt bizottságról, négy részönkormányzatról határozott a békéscsabai városi közgyűlés

A korábbi hat helyett – a takarékosság, az észszerűség jegyében – öt bizottságot állítottak fel, amelyekben összesen 45 tag tevékenykedik. A döntés értelmében

az idősügyi, szociális és esélyteremtési bizottság elnöke Paláncz György (Fidesz-KDNP),

a kulturális, köznevelési, ifjúsági és sportbizottság elnöke dr. Szigeti Béla (Hajrá Békéscsaba),

a pénzügyi, tulajdonosi és ügyrendi bizottság elnöke Opauszki Zoltán (Fidesz-KDNP),

a városüzemeltetési, fejlesztési és zöld bizottság elnöke Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba),

a nemzetiségi, érdekegyeztetési, közbiztonsági és idegenforgalmi bizottság elnöke Bodóczi István (Patrióta Békéscsaba)

lett.

Továbbra is négy részönkormányzat működik Békéscsabán. A határozat alapján

a József Attila-lakótelepi településrészi önkormányzatot dr. Juhász István (Hajrá Békéscsaba),

a jaminai településrészi önkormányzatot Ádám Pál (Hajrá Békéscsaba),

az északi és keleti városrészi településrészi önkormányzatot Nagy Sándor (Fidesz-KDNP),

a belvárosi településrészi önkormányzatot Paláncz György (Fidesz-KDNP)

vezeti elnökként.