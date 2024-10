Annak ellenére, hogy tagjai középiskolások, vagy már dolgozó fiatal felnőttek, az egyesület jelentős szerepet vállal az utánpótlásnevelésben is. Habár elmondásuk szerint csak hobbi szinten űzik a városi sportokat és tervezett, szakmailag felépített edzéseket nem tartanak több, országosan is ismert bringás is kikerült már soraikból. Az évek során rengeteg közös munkával elérték, hogy bemutatókat/versenyeket tudnak szervezni iskolákban, városi rendezvényeken és a Csányi utcai pályán.

Tucatnyi fiatalnak biztosítottak már utazási lehetőséget, így közösen ismerkedhettek meg új emberekkel, fedezhettek fel új pályákat és építhettek szakmai kapcsolatokat belföldön és külföldön (pl.: Lengyelországban) egyaránt. Békéscsaba fiatal extrémsportolóinak hosszú évek óta folyamatos mentorálása és a sportággal összefüggő beruházások aktív szakmai támogatása elismeréseként Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Egyesület Békéscsaba Ifjúságáért részére „Békéscsaba Ifjúságáért” kitüntetést adományozott.

A kitüntetést a Békéscsabai Extrémsport Egyesület elnöke, Andó Bence, valamint alelnöke, Nádasi Dániel vehette át Szarvas Pétertől. Andó Bence köszönetképp elmondta, nem gondolta volna, amikor elkezdett BMX-ezni, hogy valaha ennyi mindent meg fog tenni az extrém sportokért. Hozzátette, nagyon örül az elmúlt 5-10 évben elért sikereknek, illetve annak, hogy a BMX-ezés, illetve a gördeszkázás is olimpiai sportág lett.