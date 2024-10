A június 9-ei önkormányzati választás eredményeként a Fidesz-KDNP 9, a Mi Hazánk 3, a Momentum és a DK pedig 2-2 mandátumot szerzett a Békés vármegyei közgyűlésben, amely másfél hete tartotta alakuló ülését. Akkor Molnár Sándort (Fidesz-KDNP) választották meg – titkos szavazással, 11 igen, 1 nem és 4 tartózkodás mellett – a grémium elnökének.

Alelnökökről, tanácsnokokról, bizottságokról döntött többek között csütörtöki ülésén a Békés vármegyei közgyűlés

Fotó: Licska Balázs

Három alelnököt választott a Békés vármegyei közgyűlés

Az ülés elején megalkották a szervezeti és működési szabályzatot, amelyben szó esik az alelnökökről, a tanácsnokokról és a bizottságokról is többek között. Ezt követően rábólintottak a Békés vármegyei közgyűlés tagjainak tiszteletdíjáról szóló rendeletre. Molnár Sándor elnök (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy mivel régen volt emelés, ezért most egy közel 15 százalékos növelésről döntöttek. A rendelet szerint egy vármegyei önkormányzati képviselő havi tiszteletdíja 140 ezer forint, de ha benne van bizottságban is, akkor legalább 200 ezer forint illeti meg.

A Békés vármegyei közgyűlés titkos szavazással

főállású, általános helyettesítési jogkörrel felruházott alelnöknek Szegedi Balázst (Fidesz-KDNP),

főállású alelnöknek dr. Onody Gyulát (Fidesz-KDNP),

nem képviselő, társadalmi megbízatású alelnöknek Márjalaki Józsefet

választotta meg. Az alelnökök esküt is tettek, majd a grémium döntött a javadalmazásukról.

Földesi Mihály (Mi Hazánk) felvetésére, hogy szükség van-e három alelnökre, Molnár Sándor elnök (Fidesz-KDNP) elmondta: az egyik főállású alelnök teljes mértékben helyettesítheti az elnököt akadályoztatása esetén, rendelkezik intézkedési, aláírási joggal. A másik főállású alelnök szakmai területen nyújt segítséget, mivel a vármegye önkormányzata a kötelezők mellett rengeteg önként vállalt feladatot is ellát majd, a mezőgazdasággal, a gazdasággal, a közlekedéssel kapcsolatos fejlesztések egyeztetéseket kívánnak. A társadalmi megbízatású alelnök pedig a pénzügyi szektorból érkezik, szintén szakmai kérdésekben segít. Emellett nemcsak szakmai, hanem területi alapon is lehatárolnák a feladatokat, hogy mind a négy választókerületben jelen lehessenek. Hozzátette: a jövőben szeretne Békés vármegye mind a 75 településére eljutni, és visszahoznák azt a szokást, hogy a vármegyei közgyűlés kihelyezett üléseket tart.