Ahogy a versengés oldalán olvasható, a szervezők fontosnak tartják, hogy a horgászok és a laikusok egyaránt ismerjék fel, hogy milyen felbecsülhetetlen és egyedi értéket képvisel a Balaton halállománya. Éppen ezért a Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyen a világ leghosszabb horgászversenye, tiszta versenyideje eléri a 186 órát, és gyakorlatilag bármelyik helyről lehet nyerni.

Az SCS Fishing Team remekelt a Nemzeti Balatoni Bojlis Horgászversenyen.

Balatoni Bojlis Horgászverseny: 150 csapat indult

Hozzátették, annak ellenére, hogy a Balaton Közép-Európa legnagyobb tava, a kiemelkedően jó helyek száma korlátos. Ezért döntöttek úgy, hogy csak a magyar nemzetiségű csapatok nevezését fogadják be, így biztosítva a részvételi lehetőséget 150-nél is több magyar csapat számára. Egyébként ez is mutatja, hogy már a 150 induló csapat közé bekerülni is komoly rangot jelent.

Az SCS Fishing Team remekelt a versenyen

A Békés vármegyéből induló csapat pedig, amely az akali strandon kapott helyet a megmérettetésen alaposan kitett magáért. Egyrészt, megszerezte a szektorgyőzelmet, ami nagyon komoly eredménynek számít a rendkívül erős mezőnyben, másrészt az egész versengésen a legnagyobb halat, egy 31,975 kilós példányt fogott, ami természetesen az idei verseny rekordját is jelentette. A megmérettetés honlapján a következőképpen írtak a csúcsról: „Újabb rekord dőlt meg, éjfél előtt egy kicsivel. Az SCS Fishing Team, Akali strand versenyhelyen a partra segített egy 31,975 kg-os pontyot, amivel nem csak egyedi történelmet írtak, de a 2024-es NBBH aktuális legnagyobb halát fogták ki.”

A Szabó János csapatkapitány, Zlovszki Zsanett, Antovszki László, Ambrus György Krisztián és Sajtos István Tibor alkotta csapat pedig összetettben sem vallott szégyent, a 7. helyen végzett. A negyedik helyhez alig másfél kiló, a dobogóhoz pedig kevesebb, mint két kiló hiányzott.