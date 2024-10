Az év nagypapája elismerés átadásáról Szelezsán György, Elek polgármestere számolt be Facebook-oldalán. Mint írta, az Ügyrendi, Társadalmi Kapcsolatok, Kulturális és Sport Bizottság a beérkezett pályázatok közül Botás Györgyöt választotta e kitüntető cím birtokosának. A városvezető szívből gratulált a pályázó unokának, Horváth Ferencnek, és nagypapájának, Botás Györgynek az elismerésért. Továbbá köszönetet mondott mindazoknak a nagyszülőknek, akik szeretetükkel, bölcsességükkel és támogatásukkal gazdagítják közösségüket. Az alábbiakban olvashatják Horváth Ferenc sikeres pályázatát.

Az év nagypapája címet Botás György nyerte el Eleken, Horváth Ferenc jelölése alapján. Fotó: Szelezsán György Facebook-oldala

„Tatámként szeretem, pedig nem a vér szerinti unokája vagyok. Rajtam kívül igazi nagypapaként szeret két kisfiút és két kislányt. A tesóimat és az unokatesóimat. Amikor megszülettem, akkor már régen a nagymamámmal élt! Születésemtől fogva nagyon jó a kapcsolatom vele. Amikor kisbaba voltam sokat fogott a pólyámban. Pesztrált és sétálgatott velem. Sokszor a babakocsimat is tologatta, úgy altatott el. Ahogy cseperedtem sokszor játszott velem. Építettünk, bújócskáztunk, autóztunk, és sokat labdáztunk együtt. Amint nagyobbacska lettem, megtanított focizni. A labda lett a kedvenc játékom, ahogyan neki is az, hiszen ő egy vérbeli focista. Igaz, hogy már „öregfiúnak” számít az ő 63 évével. Meglett kora ellenére azonban még mindig aktívan sportol. Ahogy teltek az évek, utánam született még négy unokája, akikért ugyanúgy rajong, mint értem. Sohasem unatkozik. Sokat törődik a családjával és velünk, az unokáival. Hétvégenként mindig nála és a mamánál vagyunk, és sohasem hagyjuk pihenni. Szinte megállás nélkül rúgjuk vele a bőrt.”

Az év nagypapája szeret sütni, főzni és kártyázni

„Tata a focizáson kívül szeret sütni, főzni és kártyázni is. Az egész család imádja a csörögefánkját és a bográcsban főzött marhapörköltjét. Anyukámnak is rengeteget segít. Sokszor visz minket iskolába és fociedzésre is. Mint ahogy igazi sportemberhez illik, tata hétvégente gyakran meccsre jár, és úgy szurkol az eleki csapatnak, mintha ő is a pályán focizna. Futballista révén a sört sem veti meg. Mikor eljön a „szent szerda” fő csapatépítőként együtt sörözik és közben nosztalgiázik focista barátaival. Az én tatám nagyon őszinte, nyíltszívű és segítőkész. Nemcsak családcentrikus, de igazi közösségi ember. A fél focicsapat és az utca tatája is. Eredeti neve Botás György, de mi csak Nyulas tatának hívjuk. Ő a legjobb nagypapa a világon!”