– Szerencsénk van a tekintetben, hogy egy olyan kastélyban dolgozunk, mely a Wenckheim család révén nagyon gazdag történelemmel rendelkezik. Bauer Barbara írónő vállalta el azt a megtisztelő feladatot, hogy írt egy mesét, kiszínesítve különféle állati történetekkel, ezáltal pedig ilyenkor azt is meghallgathatják a gyerekek – magyarázta.

Valach Csaba megjegyezte, miután a kastély berendezési tárgyain is számos esetben felfedezhetőek különböző állatmotívumok, így a foglalkozáson ezeket is megkereshették a gyerekek és természetesen sokan meg is találták őket.