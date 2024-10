Az állatok világnapja apropóján megkérdeztük a csabaiakat, mit jelentenek számukra a házikedvenceik, és a válaszaikból kiderült, hogy sokak életében központi szerepet töltenek be. Többen is arról számoltak be, hogy kedvenceik nem csupán állatok, hanem a család teljes jogú tagjai, akik örömet és szeretetet hoznak a mindennapokba. Számukra a háziállatok a hűség, a feltétel nélküli szeretet és a társaság forrásai, akik nélkül elképzelhetetlen lenne az otthonuk.

Állatok világnapja: sokaknak nem csupán állatok a kedvenceik, hanem igazi családtagok. Fotó: Shutterstock

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Ez az állatok világnapja célja

A világnap célja, hogy erősítse az emberek és állatok közötti kapcsolatot, és rámutasson arra, milyen fontos szerepet játszanak az állatok, legyen szó házi kedvencekről, vadállatokról vagy haszonállatokról.