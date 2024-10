Mint mondta, sokan megfogalmazták, hogy változást várnak el az új testülettől, ugyanakkor megjegyezte, hogy mi magunk kell, hogy legyünk a változás, ehhez pedig nemcsak nekik, hanem mindenkinek változnia kell. Itt példaként hozta fel a közösségi médiában való kommunikációt is. Szerinte mindazonáltal jó testület állt össze, ami a választópolgárok akaratát tükrözi, ugyanis fontos az összefogás, az együtt gondolkodás, azért, hogy egymást támogatva tudjanak a városért tenni. Kiemelte, várják a javaslatokat, de az építő jellegű kritikát is. Hodálik Pál hozzátette, városvezetőként szeretne az emberek között élni, nem az elefántcsonttoronyban létezni, majd leszögezte: akármi is történik, ezért a városért fog dolgozni. Búcsúzásképpen megjegyezte: ha király akarsz lenni, kell, hogy időd legyen a népre, meg kell hallgatni az embereket.

Új alpolgármestert választott a képviselő-testület

Az ülésen a képviselő-testület módosította a közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatát. Dr. Melis János címzetes főjegyző ismertette, hogy a korábbi öt helyett hat bizottság lesz, mert szeretettek volna az idegenforgalommal és a fiatalokkal is hangsúlyosabban foglalkozni. Emellett mostantól esélyegyenlőségi tanácsnokot is választanak, valamint társadalmi megbízatású helyett főállású alpolgármester segíti majd a polgármester munkáját. Utóbbi személyére Hodálik Pál dr. Bartolák Csabát ajánlotta, akit a képviselők titkos szavazáson egyhangúlag megszavaztak, majd ő is letette esküjét.

Dr. Bartolák Csaba lett a város új, főállású alpolgármestere, aki szintén letette esküjét az alakuló ülésen. Fotó: Vincze Attila

Három tanácsnok és hat bizottság a városvezetésben

A grémium az alakuló ülésen megválasztotta a tanácsnokokat, illetve a bizottságok elnökeit, tagjait, valamint külső tagjait. Kovács Mátyás lett a gazdaságfejlesztésért, Závoda Ferenc a külkapcsolatokért, míg Giricz Katalin az esélyegyenlőségért felelős tanácsnok. A gazdasági és pénzügyi bizottság elnökének Csanádi Lászlót, a nevelési és kulturális bizottság elnökének Farkas Tamást választották, az ügyrendi és közbeszerzési bizottság elnöke pedig dr. Pecsenye Erzsébet lett. Az újonnan létrehozott idegenforgalmi és ifjúsági bizottság elnökének Sinkovicz Krisztiánt, a sportbizottság elnökének Kiss Attilát, míg a szociális, családi, egészségügyi és nemzetiségi bizottság elnökének Csernus Zsoltot választották.