A spanyolországi özönvízszerű esőzések okozta áradásoknak legkevesebb 63 halálos áldozata van – közölték a hatóságok szerdán.

Borzalmas baleset: 16 éves fiú szenvedett súlyos égési sérüléseket. A fiú egy fürdőszobai baleset során sérült meg súlyosan.

Kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket kényszerített arra egy Békés vármegyében élő család három tagja, hogy prostituáltként dolgozzanak. A munkájukért kapott pénzt elvették tőlük, és a saját megélhetésükre fordították. Több nőt kényszerítettek ilyen módon prostitúcióra.

Fojtogatta és fenyegette a diákjait egy testnevelő tanár Tolnában. Nyomoz a rendőrség egy tolnai testnevelő ellen, mert a pedagógus minden indok nélkül támadt rá több 14 éves diákra, egyiküket az eset után egy évig kezelte pszichológus.

Tanúként hallgatta ki a rendőrség azt a fiút, aki azt állítja Lakatos Márk homoszexuális influenszerről, hogy évekkel ezelőtt, amikor ő még csak 15 éves volt, „kiközvetítették” a stylist lakására, ahol a férfi fajtalankodott vele. A Magyar Nemzet úgy tudja, az egyik vallomásban az állítólagos kerítő neve is elhangzott.

Nemrég jegyezték be a Henrietta Gyógyulásáért Alapítványt, hogy támogathassák a kondorosi és békéscsabai származású olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász gyógykezelését. Ezt jelentették be a szerdán Békéscsabán tartott sajtótájékoztatón az alapítvány kuratóriumának tagjai és alapítója. Szó esett arról is, hogy most hogy van Ónodi Henrietta.

Végtelenül szomorú, hogy ismét egy kiváló kondorosi muzsikus, Kollár György, a Kondorosi Citerazenekar oszlopos tagja költözött az égi zenekarba – írta Dankó Béla országgyűlési képviselő, aki régi jó ismerőse és barátja volt Kollár Györgynek.

Békés vármegye erdeiben korábban 20-25 ezer őzet tartottak nyilván, az elmúlt három évben azonban a törzsállomány mintegy egyharmada eltűnt. A vadászok egyelőre nem tudják, mi áll pontosan a tömeges őzpusztulás hátterében - mondta Hrabovszki János, a vadászkamara és a vadászszövetség Békés vármegyei elnöke.

Az 2025-ös költségvetés az új gazdaságpolitika költségvetése, amely magában foglalja a korábban már bejelentett gazdasági akcióterv 21 pontját – közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a kormányinfón.