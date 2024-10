Ismét elhoztuk a leglényegesebb híreket

El kell mennünk az utolsó falig, hogy lássuk mire vagyunk képesek – hangzott el a szabadkígyósi önkormányzat keddi képviselő-testületi ülésén. Az eseményen a grémium döntést hozott arról, hogy Hódmezővásárhely után a község önkormányzata is kikéri egy forintért a szabadkígyósi Wenckheim-kastély pályázati dokumentációját.

Sokezer négyzetméteres sátrak, megannyi faház, óriáskerék, vagyis rohamosan épül a kolbászváros a CsabaParkban. A Csabai Kolbászfesztiválon a kolbászváros vendége lesz Al Bano is, aki hozza Felicitàt, miatta is keresni kell szálláshelyet a rendezvényre. Amikor kint jártunk hétfőn a 27. Csabai Kolbászfesztivál helyszínén, a Ci sarà is szóba került. No, nem a lampionok felrakása közben, hanem a 81 éves, olasz világsztár kapcsán.

Halálos tragédia történt kedden Gyomaendrődnél, a Hármas-Körösön – ismertették a katasztrófavédelemnél. Egy lakócsónakban ketten életüket vesztették, vélhetően szén-monoxid-mérgezés miatt.

Jövő szombaton új éttermet nyit, ezúttal az egyik békéscsabai hipermarketben Ásós Géza, az ország első cigány étterme, a Kira vendéglő vezetője. Ásós Géza ezekben a napokban a hétvégi Csabai Kolbászfesztiválra készül, ahova elviszik a Kira vendéglő ízeit. Az ország első cigány vendéglőse azt is elárulta, hogy szerinte mitől igazán jó egy kolbász.

Egykori Rózsa-hetes, Rózsa-fesztiválos pólókból, újságokból, plakátokból nyílt kiállítás kedden Békéscsabán, az Andrássy Gyula gimnáziumban. Az apropót az adta, hogy a Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium, pontosabban az előd Rózsa Ferenc Gimnázium 30 éve költözött át a ma az evangélikus gimnáziumnak otthont adó épületből az Andrássy útra, a volt laktanya épületébe.

Megtartották a hagyományos Pándy emléknapi ünnepséget a Békés Vármegyei Központi Kórház gyulai Pándy Kálmán Tagkórházában kedden délután. Az eseményen a szokásoknak megfelelően átadták a Pándy Emlékérmet, amelyet dr. Ilia Katalin pszichiáter főorvos érdemelt ki, míg a Pándy Nővér címet Dobosné Püspöki Erika főműtősnő és Szelezsánné Melis Mariann ápoló vehette át a Pándy Emléknapon.