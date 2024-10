Az Orosházi Dr. László Elek Kórház és Rendelőintézet Szülészet Nőgyógyászati Osztályán szeptember 30-án 23 órakor megszületett a 400. baba.

Megérkezett a 400. baba Orosházán. A szülészeti osztály nevében dr. Farczádi Csilla szakorvos és az osztályon dolgozó ápolók és csecsemős kollégák köszöntötték a büszke anyukát és a babát. Csoportkép: Melega Krisztián/Dr. László Elek Kórház

Dominikot 5 éves bátyja és 2 éves nővére várja otthon, utóbbi már nagyon, az elmúlt hetekben folyamatosan puszilgatta édesanyja pocakját és mondogatta, hogy „kistesó”.

A tesók várják Dominikot

– A család készülődik, az otthoni hírek szerint főleg az apukája van bezsongva és meghatódva – mondja nevetve Nikoletta. Hozzáteszi, férje végig vele volt, mindenben támogatta, ami óriási segítséget jelentett. – Sajnos a várandósság alatt nem volt minden rendben a korábbi egészségügyi problémáim okán, de átvészeltük. Azt vallom, minden várandósság jó tud lenni, ha megoldjuk és viseljük a vele járó dolgokat. Igazság szerint Gyulán kezdtem a terhesgondozást, az volt a terv, hogy ott is születik meg a baba, azonban a szülés hirtelen indult meg, akadt némi komplikáció is, így a mentő Orosházára hozott be. Korábban sok negatív dolgot hallottam erről a kórházról, de a személyes tapasztalatom teljesen más. Dr. Farczádi Csilla doktornő végtelenül türelmes és kedves volt a szülésnél, az osztályon pedig mindenki segít, nagyon pozitívak az élményeim – tette hozzá az édesanya.

A kaszaperi család harmadik gyermeke Dominik. Babafotó: Vizi Anna/BabyBox Photography

Az se baj, ha eleven lesz a 400. baba

Elmesélte, a nagyobb gyerekek nagyon nyugodtak és jó alvók voltak, bíznak benne, hogy a legkisebb is követi a nagy tesók példáját.

– De az sem gond, ha elevenebb lesz, majd megoldjuk, a lényeg az egészség – zárja mosolyogva Nikoletta.

A szokásoknak megfelelően a család 10 ezer forint értékű vásárlási utalványt kapott, aminek felét a Szent Szilvia Alapítvány, másik felét az orosházi TESCO áruházban található Margaréta Babaáruház tulajdonosa, Nagy Krisztina Margaréta ajánlott fel.