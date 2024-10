Békéscsaba 1956-os emlékeit több érdeklődő kereste fel szerdán Ugrai Gábor, a Békéscsabai Városvédő és Városszépítő Egyesület elnöke, a Belvár történelemtanára, valamint Vánsza Pál, a Magyar Politikai Foglyok Országos Szövetsége (POFOSZ) vármegyei elnöke vezetésével. A helyszíneken több kulisszatitkot osztottak meg 1956-ról, az azt megelőző és azt követő időszakról.

Az Aradi vértanúk ligetéből indul a séta, amelynek során felkeresték Békéscsaba 1956-os emlékeit. Fotó: Licska Balázs

Az 1956-os emlékműnél nem vandálok törték ketté a kopjafát

Az Aradi vértanúk ligetében található 1956-os emlékművet Szelekovszky László készítette. Két kopjafáról van szó:

az egyik október 23-át, a magyarság talpra állását jelképezi,

a másik, a szándékosan és nem vandálok miatt kettétört pedig november 4-ét, azt, hogy a szovjet csapatok eltiporták a forradalmat és szabadságharcot.

Érdekesség, hogy a második kopjafa egy sírkeresztre borul, és hogy az emlékmű környékét macskakövekkel rakták ki, a főváros utcáin ezeket felszedték és ezekből építettek barikádokat maguknak az 1956-os hősök.

Az egyes helyszíneken mécsest is gyújtottak az 1956-os hősök tiszteletére. Fotó: Licska Balázs

Halálos ítéletekről is döntöttek a városházán

A városháza díszterme nemcsak ünnepi eseményeknek, városi közgyűléseknek adott otthont egykor, tartottak itt bírósági tárgyalásokat is. Itt döntöttek például a köröstarcsai parasztember, gazda, Molnár Sándor halálos ítéletéről, akit 1950-ben ki is végeztek – véletlenül tüzet okozott, de azt mondták, hogy szándékosan rongált –, valamint itt döntöttek Farkas Mihály és Mány Erzsébet ügyében – akik visszavitték az elhozott fegyvert, tehát nem is harcoltak a szovjetek ellen –, őket 1957-ben szintén kivégezték a Kazinczy utcai laktanyában. Itt tárgyalták Fekete Pál ügyét is, aki a megyei forradalmi bizottságot vezette 1956-ban, és neki köszönhető, hogy Békéscsabát nem lőtték szét a szovjetek: nem végezték ki, ám éveket töltött rács mögött, és száműzték Békéscsabáról.

Lőttek a szovjetek, ha mozgást észleltek

A Szent István téren található a Harmati Imre rendőr hadnagy emlékére avatott emléktábla: ő 1956. november 4-én szovjet páncélosok tüzétől esett el. A szovjet tankok, miután megérkeztek a főtérre, mindenre és mindenkire lőttek, ha mozgást észleltek. Pont kilépett a rendőrség akkor Szent István téren lévő épületéből, amikor tüzet nyitottak rá, a rácsos ajtón egyébként a golyók nyomai ma is megvannak. A Szabadság téren Kovács Zoltán honvéd alezredes emlékére helyeztek ki táblát, ő is november 4-én, hasonló körülmények között vesztette életét. Visszakanyarodva a főtérre: itt lelhető fel az a tábla is, amely a pár napot megélt Békés megyei Szabadság rádiónak állít emléket. A rádió az ottani épületben kezdte meg adását Féja Géza szózatával október 31-én.