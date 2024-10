Közel 100 éves koráig pedig seprűt is kötött. A családnak van egy kis hobbitelke, ahová kijárt kapálni, a család pedig segített neki behozni a cirkot. Nem sokkal 100 éves kora előtt stílszerűen megkötött mintegy 100 seprűt a családja részére. Ezt egyébként csak azért nem folytatta, mert némileg megromlott a látása.

Hídvégi Mihály évtzedek óta foglalkozik baromfikeltetéssel Fotó: Bencsik Ádám

Nagyon szereti a regényeket, a csokit és a kólát

Misi bácsi elárulta, hogy éppen ezért nagy bánata, hogy már nem tud könyveket olvasni, korábban ugyanis rengeteget szépirodalmi kötetet olvasott el, köztük regényeket például Szabó Magdától. Emellett az újságokat is forgatta, így például a Kiskegyedet, amelynek segítségével képbe került a celebvilággal és pletykákkal kapcsolatban is, illetve a Szabad Föld is járt neki. A tévében a mai napig követi a sporteseményeket, a politikát, de például az űrkutatás is érdekli. Soha nem ivott alkoholt és nem dohányzott, viszont nagyon szereti a csokoládét és kólát.

Misi bácsi számára a család nagyon fontos

Fotó: Bencsik Ádám

Ugrás a hideg vizes medencébe

A koronavírus-járvány előtt állandó látogatója volt a Békési Fürdőnek, és sokan a csodájára jártak, hogy a szaunából kilépve beleugrott a hideg vizes medencébe. Betegsége nincsen, egyedül az övsömörrel küszködik. Bár néhány éve néha használ botot a járáshoz, a békési rendelőintézet első emeletére még mindig anélkül megy fel. A közelmúltban pedig új telefont kapott, aminek használatát rövid idő alatt elsajátította. Misi bácsi elmondta, számára nagyon sokat, nagy örömet jelent a család. A 105. születésnapot szombaton a békési Bagoly vendéglőben ünneplik majd.