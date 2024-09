Zuberecz Tibor elmondta, a vadászok Kossuth-díjának tartják ezt az elismerést, 1996-ban nyolc szervezet alapította, és eddig Békésből csak elődje, Nagy Sándor kapta meg, amikor nyugdíjba vonult. A fővadász nagy megtiszteltetésnek tartja a kitüntetést, ugyanakkor azt gondolja, ezzel Békés vármegye egész vadászközösségét, vadgazdálkodási munkáját ismerték el.

Zuberecz Tibor, a vadgazdálkodó kifejezést tekinti magára nézve a leghelytállóbbnak Fotó: Beol.hu

Kitért arra, amikor elhangzik valahol, hogy ő Békés vármegye fővadásza, azt gondolják a legtöbben, hogy akkor biztosan nagyon sokat vadászik. Kiemelte, ez abszolút nincs így, a vadgazda, vadgazdálkodó kifejezést tartja magához inkább a legközelebb. Munkája jó részét teszi ki az érdekvédelem, az ifjúságnevelés is.

Zuberecz Tibor gyűjti a vadászkönyveket

Zuberecz Tibor nevéhez fűződik jó néhány, Békés vármegyéhez kötődő, jeles vadászember emlékhelyének kialakítása, például dr. Sterbetz István, dr. Mészáros Kálmán, de említhetjük a Wenckheim családot vagy a Csákói Agarász Egyletet is. Már szervezik a békéscsabai Gajdács Mátyásról való méltó megemlékezést is. A vadgazda beszélt arról is, miként került gyerekként kapcsolatba a vadászattal, és hogy fél évszázada gyűjti a vadászkönyveket, csak ezekből 1300 kötetes könyvtára van. Természetesen Békés vármegye vadgazdálkodásáról, vadfajairól is részletesen szólt, és kiderült az is, miért a kedvence a szürke fogoly.