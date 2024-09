A Wenckheim-kastély egykori lovardájában tartott rendezvényt a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára nyitotta meg. Latorcai Csaba beszédében felidézte, hogy az Alaptörvény rendelkezése szerint Magyarország és a Kárpát-medence egyedülálló természeti és ember alkotta kulturális örökségének megőrzése a magyar állam, illetve a magyarok feladata és kötelessége. Mint mondta, ez az, amit az arisztokráciától tanulnunk kell, hiszen ők nem csupán saját, szűk értelemben vett otthonukért vállaltak felelősséget, hanem a tágabb értelemben lévő lakóhelyüket is ápolták, gondozták, fejlődésüket előremozdították. Felidézte, hogy így volt ez a Wenckheimek esetében is, hisz az elmúlt 200 évben a család neve egybeforrt Békés vármegyével.

Dr. Takács Árpád főispán kezdeményezésére szervezték meg a Wenckheimek, Wenckheim Krisztina emléke előtt tisztelgő konferenciát, mellette Latorcai Csaba. Fotó: Lehoczky Péter

Rámutatott, hogy ezt mutatja az a tény is, hogy szinte minden harmadik településen található valamilyen Wenckheim örökség. Latorcai Csaba megjegyezte: Wenckheim Krisztina nemcsak betonban és téglában gondolkodott, hanem szerette volna az emberek életét szebbé és jobbá varázsolni. A közigazgatási államtitkár hangsúlyozta, a Wenckheim család nem csupán a mában élt, hanem tudtak hosszútávon tervezni és építkezni, lehetőségeket teremtve az itt élők számára.

Wenckheim Krisztina a helyi közösségre fókuszált, a kormány is így tesz a fejlesztésekkel

Latorcai Csaba kifejtette, amikor a kormányzat Békés vármegyét fejleszti, akkor tulajdonképpen semmi újat nem kell kitalálnia, hanem csak folytatnia kell az elődök hagyományait, azt, amit a Wenckheim család létrehozott. Az arisztokrata família ugyanis utakat épített, településeket fejlesztett és a kormány is ezt teszi már évek óta. Az államtitkár leszögezte: a kormányzat feladata, hogy Magyarország minden régiója és vármegyéje közelebb kerüljön a főváros fejlettségi szintjéhez, ezt a célt szolgálja majd a hamarosan az M5-ös autópályát elérő M44-es autóút is. A politikus arról is beszélt, hogy annak idején Wenckheim Krisztina a helyi közösségre fókuszált, a fejlesztésekkel kapcsolatban pedig a kormány is így gondolkodik. Megjegyezte: nem lehet sikeres egy olyan fejlesztés, amely nem találkozik a helyiek elképzeléseivel, igényeivel, vagyis a helyben élők szükségleteivel kell foglalkozniuk. Latorcai Csaba megígérte, hogy Wenckheim Béla miniszterelnök útján járva Békés vármegye fejlesztése továbbra is a kormány fókuszában marad.