A városi könyvtárnak is helyet adó Kossuth Lajos utcai épület és környezetének korszerűsítésére, egy komplex fejlesztésre 500 millió, míg a Marvel Team SE számára is otthont adó közösségi ház energetikai felújítására 90 millió forintot nyert el Vésztő a TOP Plusz keretében. Karakas Anikó elmondta, hogy hosszadalmas előkészítő munkát követően elindították a közbeszerzési eljárást mind a két projekt esetében. Bízik benne, hogy sikeres lesz az eljárás és minél előbb elindulhatnak a tényleges munkálatok is.