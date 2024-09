– Szeptember végén évről évre mindenkit megcsap a vonatfüst Békéscsabán. A vármegyeszékhely vasútállomásának egykori várótermében már felépült a legóváros, a szombaton kezdődő mozdonyparádé annyira kinőtte magát, hogy idén az első vágányt is birtokba veszik a különlegesebbnél különlegesebb mozdonyok. Az előttünk álló hétvégén retró szerelvények közlekednek a térségben, emellett megrendezik a vasútmodellező klubok első nemzetközi találkozóját is. A vasutas művelődési ház galériájában fotótárlat nyílt, a szombati parádét a 76 esztendős, Csokonai Vitéz Mihály-díjas Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar nyitja meg – hangzott el a vasútmodell kiállítás pénteki ünnepélyes megnyitóján.

Évről évre sok gyereket is megmozgat a vasútmodell kiállítás és a mozdonyparádé

Fotó: A szerző felvétele

Fellépett a Békéscsabai Mazsorett Táncegyüttes, majd Szabó Zoltán állomásfőnök köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, a hétvége minden korosztálynak tartalmas szórakozást ígér, nagypapák és unokák, sőt, egész családok tekintenek majd áhítattal a kiállított tárgyakra.

Szimulátor is várja a látogatókat a vasútmodell kiállításon

– Itt, a vasutas művelődési házban mozdonyszimulátor, játszóház várja a vendégeket, a parádén pedig már az egyes számú fővágányt is birtokba vesszük. Bárki megnézheti közelebbről a rakodóterületen a Szilit, a Gigantot, a Szergejt, a Daciát, a Nohabot. Békéscsabára érkzik a TramTrain, sőt, az impozáns Kiss emeletes motorvonat és a híres Samu motorvonat is – sorolta Szabó Zoltán.

Herczeg Tamás nyitotta meg a programsorozatot

Herczeg Tamás országgyűlési képviselő köszöntőjében hangsúlyozta, nincs olyan földi halandó, akinek ne lenne élménye a vasúttal.

– Utazunk, részt veszünk a közösségi közlekedésben, sokan szenvedélyesen vasútmodelleznek. Idén Írországból is érkeztek vendégek, angol, szlovák tájat megidéző terepasztalokat is láthat a közönség. A csabai vasútállomásra többezer érdeklődőt várnak a szervezők – sorolta Herczeg Tamás, majd hivatalosan is megnyitotta a programsorozatot Kucseráné Szabó Máriával.

A vasutas művelődési ház intézményvezetője kiemelte, minden egyes vasúti dolgozó évről évre támogatja, segíti a rendezvényt. Szarvas Péter polgármesternek, valamint a pályavasúti területi igazgatóság, az árufuvarozási kirendeltség, a pályafenntartás, a járműbiztosítási, az ingatlangazdálkodási igazgatóság, a Kandó Kálmán Vasútmodellező Klub és Egyesület illetékeseinek díszoklevéllel köszönte meg a kitartó munkát.