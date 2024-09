Az eseményen Szarvas alpolgármestere elmondta, a helyszínen nemcsak útfejlesztés történt, hanem a környezetet is rendbe rakták. Molnár Etele ismertette, a sportrendezvényekre és más jellegű civil vagy városi eseményekre érkező látogatók ezentúl biztonságosabban közlekedhetnek és parkolhatnak az utcában. Kiemelte, hogy a Ligeti út és a Békésszentandrásra vezető kerékpárút kereszteződésénél stoptáblát helyeztek ki, így a biciklivel való közlekedés is biztonságosabbá vált. Hozzátette, hogy a projekt másik eleme, az Alkotmány utca bővítése, szélesítése is a városban lakók jobb közérzetét hivatottak elősegíteni.

Hivatalosan is átadták a forgalomnak a megújult Ligeti utat csütörtökön Szarvason. Az útfejlesztés által biztonságosabb lett a közlekedés a környéken. Fotó: Vincze Attila

Célegyenesben az M44-es gyorsforgalmi útfejlesztés is

A térség országgyűlési képviselője köszöntőjében először a vármegye legfontosabb útfejlesztéséről, az M44-es autóút közelgő befejezéséről beszélt. Dankó Béla kiemelte, hogy a sztrádára már nagy szüksége volt a térségnek azért, hogy több turista és befektető érkezzen, valamint így az itteni termékek is könnyebben eljutnak az ország más pontjaira. Az összesen 426 milliárd forint hazai forrásból létrejövő út építése jól áll, az ígéretek szerint ugyanis jövő év elején gyakorlatilag egészen az M5-ös autópályáig el lehet majd menni rajta. Megjegyezte, hogy ugyan lesz egy szupercsomópont, melyet csak később építenek majd meg az autópálya csatlakozásánál, de így is jól meg lesz oldva a gyorsforgalmi útra való felhajtás.

A belterületi utak állapota szintén fontos a helyiek számára

A képviselő ugyanakkor rámutatott, hogy nemcsak a nagyobb forgalmat lebonyolító utak megléte a fontos a helyiek számára, hanem a belterületi utak állapota is. Dankó Béla kifejtette, hogy a szarvasi önkormányzat kiemelten foglalkozott mindig is ezen utak helyzetével, sokszor önerőből, saját költségvetésből fejlesztett, máskor pedig pályázati lehetőségek kihasználásával tették mindezt. Mint fogalmazott, a mostani fejlesztés azért is lényeges, mert számos ingatlan, köztük a város egyik legnagyobb szálláshelye, valamint az Erzsébet ligeti pavilon is ezen az útvonalon közelíthető meg.