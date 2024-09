A projekt részleteiről Botyánszki Pál polgármester adott bővebb tájékoztatást lapunknak. A városvezető elmondta, jóllehet Újkígyós területének száz százalékán aszfaltozottak az utak, ugyanakkor mégis nagyon örültek a forrásnak, mert néhány utca azért már megviselt állapotban van: több helyen töredezettek az útpadkák vagy repedezett az út felülete. A polgármester kiemelte, az összes helyszín közül a Petőfi utca felújítása a legfontosabb, hiszen itt nagy az átmenő busz- és kamionforgalom, köszönhetően a közeli szárítóüzemnek és buszfordulónak. Botyánszki Pál megjegyezte, a lakók már régóta panaszkodnak arra, hogy a rossz minőségű útfelület miatt romlik az itt található lakóházak állaga. Hangsúlyozta, hogy az úthálózat fejlesztése olyan komfortjavító beruházás a település életében, amely meghatározó lesz a későbbiekre nézve.

Botyánszki Pál, Újkígyós polgármestere szerint ráfér már a felújítás a település útjaira, különösen a Petőfi utcára, melyen meglehetősen nagy a kamion- és buszforgalom. Fotó: Vincze Attila

Ezekben az utcákban végeznek majd felújításokat Újkígyóson

Az önkormányzat tájékoztatása szerint a projektben az alábbi belterületi útszakaszok újulnak meg összesen 6832 méter hosszúságban:

az Apponyi utca Fő utca Széchenyi utca közötti szakasza 150 méteren,

az Árpád utca Széchenyi utcától a végéig 560 méteren,

a Béke utca Kossuth Lajos utca és Béke utca 26. szám közötti szakasza 150 méteren,

a Dózsa György utca Újköz utca és Petőfi utca közötti szakasza 760 méteren,

a Fő utca Jókai utca és Árpád utca közötti szakassza 330 méteren,

a Gerendási utca Szt. István utca és Temető utca közötti szakasza 200 méteren,

a Hosszú utca Ady utca és Arany utca közötti szakasza 720 méteren,

a Kölcsey utca Kossuth Lajos utca Öreg utca közötti szakasza 560 méteren,

a Madách utca Öreg utca és Madách utca 33. szám közötti szakasza 190 méteren,

az Öreg utca Petőfi utca és Ady utca közötti szakasza 420 méteren,

a Petőfi utca Öreg utca és a tábla közötti szakasza 750 méteren,

a Petőfi utca József Attila utca és a Jókai utca között 372 méteren,

a Szent István utca Jókai utca és Iskola utca között 370 méteren,

a Szent István utca Apponyi utca és Gerendási utca között 370 méteren,

és a Temető utca Iskola utca és Temető sor 14/1 szám közötti 290 méteres szakasza.

Új csarnok is épül majd az elnyert támogatásból

A pályázat részeként mintegy 225 millió forintból új csarnokot is építenek Újkígyóson a József-major iparterületen. Az építmény alapvetően raktározási célokat szolgál majd, de akár egy összeszerelő üzem befogadására is képes lesz. Botyánszki Pál kifejtette, az önkormányzat a jövőben helyi, illetve környékbeli vállalkozóknak adná bérbe a megépült csarnokot. Elárulta, hogy jelenleg 20 millió forint körüli összeg folyik be a település kasszájába hasonló jogcímen, a beruházással pedig ezt a bevételt szeretné növelni a városvezetés, melyet a település önként vállalt feladatainak végrehajtására használ fel.