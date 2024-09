A Lencsési Könyvtár érdeklődő közönségének tartott előadást Ugrai Gábor, melyből az is kiderült, milyen igényekkel adtak fel akkoriban házassági hirdetéseket, 6 héten belül házassági hajlandósággal – adták hírül a könyvár közösségi oldalán. Az előadó olyan érdekességekre is felhívta figyelmet, hogy jó 100 évvel ezelőtt mire ügyeltek az emberek, és milyen hirdetéseket adtak fel. Ezenkívül szóba hozta a ritka vadászszerencsét is.

Számos érdekesség hangzott el az előadás során Fotó: Facebook/Lencsési Könyvtár