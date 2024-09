Idén a költési időben Dévaványa környékén kevés olyan mezőgazdasági munka akadt, melynek során fészkeket találtak volna a gazdálkodók. A fellelt túzokfészkek egy részét helyben (in situ) védték meg, védőzónás megoldással, más fészkekből viszont be kellett szállítani keltetésre a tojásokat a dévaványai Túzokvédelmi Állomásra. Az itt kelt tojásokból felnevelkedő fiatal túzokok repatriációja (szabadon engedéshez szoktatása) most zajlik – olvasható a Körös-Maros Nemzeti Park weboldalán.

A Körös-Maros Nemzeti Parkban több mint hatszáz túzok él Fotó: Szél Antal István

A napokban zajlott le egy túzokcsalád-felmérés

Bár változatos volt az időjárás, a szárazság mégis hatással lehetett a fiókanevelési időszakra. A nagyobb nedvességtartalmú növények hiányát némileg pótolta a bőséges rovartáplálék, mely kedvező feltételeket teremtett a túzokfiókák neveléséhez. A napokban zajlott le egy túzokcsalád-felmérés, mely támpontot adhat az egyes évek költési eredményeinek megítéléséhez. A röpképes fiókákkal rendelkező családok koncentrálódnak, óvodákat alakítanak, így helyenként könnyű a madarakat számba venni. A nehezebb feladat a helyszínek megtalálása, mert az általános nagy meleg lecsökkenti a táplálkozási aktivitásukat két időszakra. Reggel fél 5-től egészen 8 óráig, valamint késő délután 18 órától 20 óráig hajlandóak megmutatni magukat az előfordulási helyeiken. Sok az egyfiókás tojó, de a korábbi évekhez képest több volt a kétfiókás család, mely kifejezetten kedvező eredménynek számít.

Tovább gyarapszik a Körös-Maros Nemzeti Park túzokállománya

A szinkronszerűen lebonyolított számlálás során Dévaványa térségében 59 család került elő, míg a Kis-Sárrét térségében 14, a Csanádi pusztákon pedig 4 családot találtak. A 77 túzokcsalád összesen 107 fiókát nevel. Bíznak benne, hogy a fiatalokkal tovább gyarapszik a Körös-Maros Nemzeti Park túzokállománya.