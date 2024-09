Siklósi István, Mezőberény polgármester elmondta, korábban fiatalok kezdeményezték, hogy bővüljön a töltött káposzta fesztivál programja olyan elemekkel, amelyek az esti órákban is ott tartaná, illetve odavonzaná a nemzedék tagjait, tavaly már be is iktattak egy olyan programot, amelyet a fiatalok hívtak életre.

Huszonegy csapat készítette el a saját finomságát a töltött káposzta fesztiválon. Fotó: Papp Gábor

Töltött káposzta fesztivál Bagossyékkal

– Idén egy olyan helyzet állt elő, amikor egy komoly támogatásnak köszönhetően nagykoncertet is megszervezhettünk, amelynek részeként a Bagossy Brothers Company lépett fel nagy érdeklődés mellett. A művelődési ház szakemberei úgy gondolták, hogy érdemes a fesztivált és a koncertet egy helyen megtartani. Jövőre pedig a tapasztalatokat leszűrve megyünk tovább, és mindenképpen folytatjuk a Baráti Egylet Mezőberényért (BEM) által létrehozott hagyományokat. A BEM átadta a rendezés lehetőségét az önkormányzatnak, de tovább képviseljük a kezdetektől megfogalmazott célokat – fogalmazott Siklósi István. – A fesztivál összehozza a közösségeket, amelyek tagjai teljesen más körülmények között találkozhatnak, mint az év más szakában. Baráti társaságok, munkahelyi közösségek, családok, intézményi közösségek, fiatalok és diákok is főznek. Olyan emberek is találkoznak, akik egyébként valószínűleg nem futnának össze, a csapatok között megvan az átjárhatóság. Tudunk beszélgetni olyan dolgokról is, amelyekre év közben nincs lehetőség. Szabadabb, könnyebb program ez.

Szerették a jalapenóst

Mint említettünk, a fesztiválon 21 csapat főzött, köztük a fiatalokból álló Betöltünk. Székely Csanád elmondta, az idei volt csapatuk harmadik szezonja a fesztiválon.

Nagyjából 18-tól 22-23 éves fiatalokat fog össze a Betöltünk. Kétfajta töltött káposztát készítettünk, egyrészt hagyományosat, másrészt egy speciálisat, amibe erős jalapeno paprikát is tettünk. Az érdeklődők körében általában egyébként ez a népszerűbb. Ebben az évben olyan 150-170 gombócot készítettünk.

Csanád elmondta, a rendezvény legfőbb erénye a közösség. – A városban mindenki ismeri a másikat, és ilyenkor szinte együtt van az egész város – fogalmazott. Mint elárulta, többen, köztük ő is, fociznak is, és a Mezőberény délutáni meccsén is jelenésük volt, de a gasztronómiai fesztiválnak is eleget tettek.