Balogh László elmondta, békéscsabai kertbarátként többféle növényt nevel, így tököt is. A négy tőből tavaly nem lett semmi, de az egyik időközben lábra kelt, és idén elkezdett nőni. Nem is akármekkorára, hiszen ahogy Balogh László mondta, Ádám Pál jaminai tüzépjén tették most mázsára, és 40,5 kilót mutatott a mérleg.

Balogh László a 40 kilós Halloween tökkel. Fotó: Ádám Pál

– Az unokám, a hétéves Dóri töklámpást készít majd belőle – ecsetelte a nagypapa. – Már ezért megérte, hogy ültettem Halloween tököt. Emellett olyan zöldségek is teremnek a kertben, amikből télire is eltehetünk.