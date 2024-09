Gádoroson a temetőfejlesztés hosszú távú célja az önkormányzatnak. Az eltelt 5 év alatt folyamatosan végezték a felújításokat. A folytatásban pedig napirendre kerül a harangláb is.

– Elektromos megoldását keressük a működtetésének, de egyéb javításokra is szüksége van az építménynek – ezt már a helyszínen mutatta meg a polgármester Erdős Norbert országgyűlési képviselőnek. A ravatalozó épületének a szigetelési problémákból adódó nehézségeivel is meg kell birkózniuk a gádorosiaknak.

A gádorosi temetőben a harangláb felújításra vár. A szerző felvétele