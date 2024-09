Fölker Csaba, a Békéscsabai Szakképzési Centrum Nemes Tihamér Technikum és Kollégium igazgatója beszédében kiemelte, hogy ez az alkalom különleges számukra, hiszen intézményük három és fél évtizeddel ezelőtt, 1989 szeptemberében indult útjára önállóan Gépészeti Szakközépiskola néven, bár az előkészületek egy tanévvel korábban, 1988 szeptemberében megtörténtek. Akkor még egyetlen ágazatban, a gépgyártósok és az épületgépészek töltötték meg a jóval kisebb iskolaterületet. Az iskola akkori HAFE-gyár (Hajtómű és Felvonógyár) irodaépületében kapott otthont. Létrejöttének mozgatórugója volt, hogy a szakoktatás csak akkor képes a gazdaság által diktált igényekhez felzárkózni, ha ahhoz magas szakmai szinten igyekszik igazodni. Ez a magas szakmai szint igénye vezérelte a GSZI oktatásának 35 évét, és ezt kívánják folytatni a jövőben is.

Az eltelt években az intézmény folyamatosan fejlődött és bővült

Elsőként az informatika szak jelent meg 1992-ben, amelyben folyamatos országosan elismert eredményeket értek el, majd 2016-tól a rendészek oktatása is helyet kapott képzési palettán, majd végül a mechatronikusok csatlakozhattak az iskolában oktatott területekhez.

Az oktatás mellett fontosnak tartják, hogy összetartó közösséget hozzanak létre

Az itt töltött idő nem csupán szakmai tudással gazdagítja a diákokat, hanem olyan emberi értékekkel is, amelyek az egész életüket meghatározzák. Az oktatás mellett mindig is fontosnak tartották, hogy egy támogató, összetartó közösséget hozzanak létre, ahol mindannyian otthonra találhatnak. Ez a közösség az alapja annak, hogy a diákok ne csak szakmailag, hanem emberileg is fejlődjenek. Arra törekednek, hogy diákjaik ne csak jó szakemberek, hanem jó emberek is legyenek, akik később a társadalom megbecsült tagjaiként állnak helyt, ahogy a 35 éve folyamatosan megtalálható tábla is hirdeti a főépületben – Jó emberként lépj be, még jobbként távozz!

Az iskola diákjai számos sikert értek el

– Ahogy visszatekintünk az elmúlt 35 évre, büszkén emlékezhetünk vissza mindarra, amit együtt elértünk veletek és elődjeitekkel. A gépészet, mechatronika, informatika és rendészet területén végzett munka során diákjaink számos sikert könyvelhettek el. Az itt megszerzett tudás, a közösségben átélt élmények és a tanáraitoktól kapott útravaló, életetek meghatározó része lesz ezután is. Az előttünk álló tanév számos új lehetőséget és kihívást tartogat számunkra, lesz akinek az érettségi, lesz akinek a szakmai vizsga, lesz akinek az országos versenyek adják a kihívásokat vagy éppen a lehetőségeket. Együtt tettük lehetővé, hogy a Nemes-GSZI azzá váljon, ami ma egy szakmailag elismert, modern felfogású intézménnyé, ahol a jövő szakembereit képezzük – emelte ki az intézmény igazgatója.