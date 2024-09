Az osztálytalálkozó résztvevői arra már nem emlékeztek, hogy 1965 szeptemberében milyen idő volt, amikor először átlépték a patinás épület küszöbét, de az biztos, mindig megdobban a szívük, ha 5 évente újra benyitnak a Táncsics gimnázium hatalmas kapuján. Ezt tették szombaton is sokan. Az 55 éves találkozójukon dr. Formanné Kiss Katalin elmesélte, több mint harmincan kezdték meg tanulmányaikat 1965-ben, majd az érettségit sikerrel letette 35 diák. Szinte mindenki továbbtanult, s lett orvos, gyógyszerész, pedagógus, kutató...

Ilyenek voltak.... az 1969-ben érettségizett osztály tablója. A szerző felvétele

– Arra figyeltünk, hogy öt évente összejöjjünk. És arra is, hogy azok, akik elkerültek messzi városokba, ők is visszatérjenek a Táncsicsba. Huszonkilencen élünk, egyetlen osztálytársunkat nem sikerült felkutatnunk. A mai találkozónkra pedig tizenkilencen érkeztek. Osztályfőnökünk Beck Zoltánné Anci néni volt. Halála után Pál Tamásné (ő tanította a biológiát és készített fel érettségire bennünket), mint pótosztályfőnökünk résztvevője a találkozóinknak. Kazár Józsi bácsi (ő kémiát tanított) és Anci néni sírjára viszünk minden alkalommal virágot, ez is a találkozóink része – nyilatkozta az egykori táncsicsos diák.

Az 55. találkozójukon, 2024-ben, a Táncsicsban a 4. B. osztály. Fotó: BMH