A végegyházi közművelődési szakember, az őstermelő, a szőlőtermesztőként is egyre jártasabb Kinyó Ágnes találékony, rendkívül ötletgazdag és ahogy korábban fogalmaztunk róla, vele kapcsolatban: gyorsan képes reagálni az új helyzetekre. Nem véletlenül lett ő 2020-ban az Év KSZR Könyvtárosa. Azóta sok év telt el, lendülete töretlen és a hivatása mellett családja körében, férjével vállvetve négy évvel ezelőtt meghozták életük egyik nagy döntését. Belevágtak a szőlőtermesztésbe. Nem is akárhogyan. A közösségi oldalán Ági óriás fürtökkel fotózkodott s nekünk elárulta: ezek a lenyűgöző méretű, több kilós fürtök olyan szőlőtőkéken termettek, amiket fóliasátor alá ültettek négy éve otthonuk kertjében.

Szőlőtermesztő könyvtáros, reklámarc és sokszínű egyéniség Kinyó Ágnes. Fotó: Facebook

Ilyen a szőlőtermesztő nyugiszigete

De meséljen tovább ő és férje, Kinyó Gábor a nyugiszigetükről, ahogy ők nevezik a kertjüket!

Elöljáróban annyit elárultak, nagy dilemma volt, belevágjanak-e. Közös döntést hoztak négy éve. A szőlőtermesztésük előzménye, hogy Gábor a vadászat által beleszeretett egy dunántúli szőlőskertbe.

– A mindennapos munkánk mellett őstermelőkként szőlőt is termesztünk, mert hazatérve, a kertünkben, a szőlőtőkék között fárasztó felüdülésben lehet részünk. Kitisztul a fejünk, a kétkezi munka feltölt. A férjem mellett ma már én is egyre több feladatot (metszés, kacsolás, gyomlálás) elvégzek. És a munkamegosztás részeként én vagyok a minőségellenőr, a főkóstoló, valamint a szőlőtermésünk reklámarca – mesélte Ági. Azt már a párja tette hozzá nevetve, hogy a fürtök látványánál már csak a felesége mosolya szebb, ezt a kommentelők is így vélik. Valaki rájuk írt mókásan: a szőlő maradhat, a menyecskét vihetem?

A Kinyó család által telepített szőlőfajták erre képesek. Fotó: Facebook

A szőlőtermesztők Kárpátaljáról hoztak szőlőtőkéket

Kinyó Gábor büszke erre és a négy év alatt elért fóliás szőlőtermesztési technológiával elért eredményükre is.

A több kilós fürtöket termő szőlőfajtákból 40 tőkét, 7 különböző fajtát telepítettünk, ezeket Kárpátaljáról hoztuk. Előtte viszont rengeteget tanultam, nyitott voltam minden információra, ismeretre. A világháló ebben nagy segítségemre volt. Így belevágtunk. A fólia alatti, fűtés nélküli termesztési technológiát azért választottuk, mert a korai piacra jutás így garantált. A tőkéket pedig azért hoztuk Kárpátaljáról, mert köztudott, hogy a csemegefajták hazájának számít Ukrajna és Oroszország. Ezen a nyáron pedig bebizonyosodott, ezek az általunk telepített szőlőfajták mire képesek a mi kis nyugiszigetünkön – avatott be a részletekbe Gábor, aki már a bővítésen dolgozik, hogy még több tőkén teremhessen a kinemesített csemegeszőlőből.

Idén egyébként a rekorder szőlőfürtjük majdnem 2,5 kilós lett, csupán 6 gramm hiányzott.