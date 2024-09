A kapott terület egynegyedén kellett dohányt termeszteni, a többit, egy előírt vetésforgó szerint, szabadon használhatták. A dohánytermés felét, amellett, hogy a területért bérleti díjat fizettek, le kellett adni, a másik felére pedig elővásárlási joga volt a kincstárnak. Az eszközeik kezdetlegesek voltak, ráadásul az időjárás akkoriban sem mindig fogadta kegyeibe az embereket.

A lakosságcsere megváltoztatta a helyzetet

A település nemzetiségi összetétele 1947-ben a Benes-dekrétumok nyomán végrehajtott szlovák-magyar lakosságcsere során változott meg, amikor a szlovákok többsége a jobb élet reménysége miatt Ambrózról kitelepült, Csehszlovákia szlovákiai feléből pedig magyarokat telepítettek ide. Körülbelül 500-an, a lakosság 40 százaléka költözött ki Farkasdra és Negyedre.

– Komoly agitáció folyt a faluban. A könyvünkben van is egy plakát, amin az olvasható: „A szülőföld hív!” Nem mindenki dőlt be az agitációnak. Édesapám azt mesélte, hogy az ambróziak különvonattal mentek Békéscsabára egy demonstrációra, olyan táblát is vittek magukkal, amin az állt, hogy „Nem megyünk Szlovákiába”. Vagyis voltak, akik maradtak, többek között az én szűk családom is, de a rokonok közül többen elmentek – mesélte Csirik László.