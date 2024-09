A Déryné Program jóvoltából egy újabb klasszikus színdarabot állítottak színpadra Battonyán. Bemutatta a János vitéz című előadást a Déryné Társulat.

Az előadás nem csupán az iskolásoknak, hanem az idősebb korosztály számára is maradandó élményt nyújtott, a színészek kiváló játékmódjával.

„Nagy örömünkre az előadásra ez alkalommal is szép számmal érkeztek a színházi kultúra iránt érdeklődő emberek a városból, valamint a környező településekről is. A produkció ingyenes volt és a Déryné Program hozzájárulásával valósult meg” – számoltak be a házigazdák a közösségi oldalukon.