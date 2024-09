A fesztivál hagyományos módon egy felvonulással indult volna az Ótemplomtól egészen a Várkertig, ám az esős időjárás miatt végül a „teknősbéka” rendezvényháznál felállított színpadnál egy térzenei produkcióval kezdődött el a nagyszabású programsorozat. A Szarvasi Muslincák férfikar pálinkás nótáit követően először Békés Vármegye Önkormányzatának elnöke köszöntötte a megjelenteket. Zalai Mihály kiemelte, az idei szilvanap azért különleges, mert egy új helyszínen mutatkozik be a rendezvény. Mint mondta, bő egy évvel ezelőtt, amikor még zajlott az építkezés, ő maga se gondolta volna, hogy egy ilyen kiváló helyszíne lesz a jövőbeli szilvanapoknak és számos más szarvasi rendezvénynek. Az elnök hangsúlyozta, a jó hangulat itt mindig megalapozott, hiszen ezek a napok a szarvasi önazonosság ünnepét is jelentik. Megjegyezte, korábban még Tótkomlóson egy régi ház előtti szilvafasor láttán döbbent rá, hogy ez a gyümölcsfa mennyire hozzátartozik a szlovákok által lakott települések képéhez. Rámutatott, eleink azért ültették ezeket a növényeket, hogy azoknak később haszna legyen, hisz a fák terméséből például lekvár vagy éppen pálinka készül azóta is.

A XXVI. Szarvasi Szilvanapokat Molnár Etele, a város alpolgármestere nyitotta meg

Fotó: Vincze Attila

A szervezők az új helyszínen számos különlegességgel készültek a látogatók számára

A rendezvényt Babák Mihály polgármester egészségügyi problémái miatt Molnár Etele alpolgármester nyitotta meg. Beszédében elmondta, igyekeztek úgy összeállítani a szilvanapok programját, hogy az új helyszín megfeleljen annak a nagyobb létszámú tömegnek, amely várhatóan ellátogat az eseményre. Megemlítette, hogy például nemcsak a különleges díszítéssel, hanem a fényekkel is próbáltak a szervezők kedveskedni a látogatóknak. Hozzátette, idén is elkészültek azok a finomságok, amelyek a Várkertet három napig szilvamennyországgá varázsolják, majd kellemes időtöltést kívánt a résztvevőknek. A megnyitón köszöntőt mondott Szarvas következő polgármestere is. Hodálik Pál – aki októbertől veszi át hivatalát – rövid felszólalásában bízva a javuló időjárásban mindenkit arra biztatott, hogy élvezze a gasztronómiai különlegességeket, valamint a színvonalas programokat egyaránt.