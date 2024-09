Molnár Ramóna a szépségversenyen, koktélruhában

Fotó: Knap Zoltán

Egyiptomba utazik a szépségkirálynő

– Mindenképpen szeretnék javítani a járásomon, a színpadi mozgáson. Edzésekkel tartom magamat jó kondícióban. Az angol nyelvtől és a kommunikációtól nem félek. És mindenben segítségemre van a Fásy család: Ádám, Marika, Zsüliett. És természetesen az én kis családomra is számíthatok. Hálás is vagyok ezért mindannyiuknak.

Arra is rákérdeztünk, összeegyeztethető-e az érettségire és a világversenyre való felkészülés?

– Igen, gőzerővel készülök az érettségire is. Biztosan nehezebb lesz így, de azon vagyok, hogy minden, amit elterveztem, sikerüljön a sok elfoglaltság mellett.

Tudatos a pályaválasztása, gyógyszerésznek készül

Ramóna azt is elmesélte, hogy tudatos a pályaválasztása. Érettségi után szeretne jelentkezni a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karára. – Családunkban ez tradíció. Bátyám és nagybátyám is gyógyszerész – tette hozzá magyarázatként.

Molnár Ramóna a szépségkirálynőnek járó csodás korona mellé egy autót is kapott. – A Fiat 500 még vár reám. De hamarosan a friss jogosítványommal átveszem, és ezzel fogom bejárni a világot.

A finalisták útja a döntőig

A tévénézők pedig szeptember 28-án, szombaton 22 óra 20 perctől kísérhetik figyelemmel a finalisták útját a döntőig. A nagyszabású gálaműsorral egybekötött finálét 29-én, vasárnap 21 óra 20 perctől a Super TV2-n láthatják majd.